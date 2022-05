Gómez Cazarín con Américo

Por lo que se ve y se sabe, en Tamaulipas, el candidato de la coalición Morena-PT-PVEM, Américo Villarreal va a la cabeza en las preferencias del electorado que el domingo 5 de junio irá a las urnas. Según la encuesta estatal elaborada por la empresa Enkoll, al morenista ya nadie lo para porque lleva 26 puntos de ventaja sobre el segundo lugar, el panista César Augusto Verástegui, de la coalición “Va por Tamaulipas”.

El estudio ha revelado que Américo Villarreal es el contendiente mejor posicionado entre el 82 por ciento de los encuestados que lo conocen o han escuchado su nombre o hablar de él. A un mes de haber iniciado las campañas, el morenista ha crecido como espuma y según revelan estos datos, parece imparable rumbo a la jornada comicial.

Y ahí, muy cerca de su campaña, sacando tiempo al tiempo en fines de semana y según la agenda del Congreso del Estado de Veracruz lo permite, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín anda “con Tokio”, como suele decir en sus redes sociales. Justamente el fin de semana pasado, el legislador veracruzano informó que estuvo por esos lares.

“El movimiento de Morena y la Cuarta Transformación está formado por una amplia base de gente comprometida y pensante. Otros partidos son pura cúpula, sin nadie caminando en las calles, como lo hacemos nosotros para consolidar nuestro proyecto de nación”, indicó el diputado veracruzano.

En una fotografía que subió a sus redes sociales durante la noche del domingo, en donde se observa con militantes de Morena y la Síndica de Córdoba, Vania López González, el legislador indica contundente: “Estoy convencido de que nuestro país necesita la Reforma Política que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y que si nos lo proponemos la haremos realidad”. “Hoy alguien me dijo que me equivoco. Claro, soy humano y a veces me equivoco. Pero en algo estoy cierto: no me equivoco cuando busco lo mejor para el país y para el Estado. No me equivoco cuando vivo la vida siendo honesto, buscando ser feliz sin dañar a nadie y ayudando en lo que pueda y de corazón a los demás”, expresó el legislador morenista.

“Espero que hayan tenido un buen fin de semana y les deseo que mañana lunes arranquemos la semana con Tokio!! Pd. Quedaron fuera los pumas, mis águilas contra la franja del Puebla. Acá andamos en Tamaulipas, vamos con Américo. Como que nos está quemando bonito el sol”, indicó Gómez Cazarín.

Aprovechando el receso legislativo, Juan Javier Gómez Cazarín se ha montado en la campaña del morenista tamaulipeco Américo Villarreal aportando su conocimiento, su carisma, su particular estilo de atraer al electorado, trabajando por este movimiento que parece se consolidará en el médico cardiólogo oriundo de Ciudad Victoria. ¡Hagan sus apuestas!

Nos vemos los jueves

