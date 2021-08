Grace, incapacidad y desolación

A casi una semana de que el huracán Grace golpeara con su fuerza a Veracruz, el gobierno morenista no tiene el dato real de cuán graves fueron las afectaciones, mucho menos ha brindado la ayuda a los miles de damnificados.

De Xalapa, por ser la capital, un foco mediático, hemos podido conocer que más de cien colonias fueron afectadas, pero no hay un dato exacto de cuántas familias perdieron parte de su patrimonio, cuántas escuelas resultaron afectadas con inundaciones, bardas caídas, mucho menos se han cuantificado los daños a comercios, con esas imágenes dantescas que vimos circular en redes sociales como el estacionamiento de Plaza Ánimas totalmente sumergido o de ataúdes de una funeraria flotando en la Avenida México. Nada de eso hay, sin mencionar que no hubo un plan de contingencia para este municipio, ni para Banderilla ni Jilotepec. No hubo evacuados ni refugios activados, de ahí que siete personas perdieran la vida, lamentablemente. Tuvieron que pasar varios días para que tuviéramos las primeras noticias de lo sucedido en el norte de la entidad: casi medio millón de veracruzanos se quedaron sin luz por un largo periodo, sin señal de telefonía, incomunicados por los deslaves y daños carreteros.

Álamo está bajo el agua. Poza Rica, Tuxpan, Papantla, Tecolutla y otros más, tienen severos daños. La información oficial fluye a cuentagotas. Lamentablemente la Secretaria de Protección Civil viajó al norte veracruzano casi 36 horas después de la tragedia. Las cocinas móviles para brindarle alimentos a los damnificados llegaron poco después que ella.

Patéticas también las imágenes de funcionarios estatales sacando agua de las viviendas con cubetas, cuando lo que debieron hacer es gestionar bombas de achique para dar una solución rápida. Ellos solo tienen que descolgar el teléfono para que se las proporcionen. Otros sólo llegaron al lugar de la devastación para la foto y se fueron. Lo dije la semana pasada y lo reitero: desaparecer el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) fue una absoluta irresponsabilidad del gobierno federal y de sus diputados de Morena, pues hoy no hay recursos para remediar el daño que, a todas luces, es millonario.

Como verdadera representante de las y los veracruzanos, de las familias de este país, yo voté en contra de la desaparición de los fideicomisos y, tristemente, el tiempo nos da la razón. Los que con su voto atentaron contra las familias hoy se justifican diciendo que hay un “guardadito”, cuando lo cierto es que el huracán desnudó la incapacidad de este gobierno. No se puede llegar a aprender al gobierno; no se puede tener en manos de inexpertos e insensibles la vida de más de 8 millones de veracruzanos.

Son el claro ejemplo de que después del niño ahogado quieren tapar el pozo, diciendo que no tenían calculada tanta lluvia, como justificándose. El Presidente vino muchos días después de la tragedia, como un mesías, a anunciar un plan de salvación: mucho ruido y pocas nueces, como es el sello de casa.

Vendrán tiempos muy difíciles para nuestro estado, pues la pandemia del Covid-19 tiene casi año y medio golpeándonos. Unidos, trabajando y pese a nuestras autoridades morenistas, tengan la certeza paisanos que también saldremos de esta.

@AniluIngram