Gubernatura, dos Ricardos como prospectos

Por ser partido en el gobierno es normal que en Morena sea larga la lista de nombres que suenan como prospectos para la gubernatura en 2024.

Son harto conocidos los nombres que se vienen manejando desde hace tiempo, de hecho, desde que inició la administración de Cuitláhuac García.

Las formas políticas y los tiempos dejaron de ajustarse a quien mandaba desde el palacio de gobierno y esto ocurrió cuando aún gobernaba el PRI.

Antaño, como se recordará, nadie se movía hasta que lo permitía el líder, es decir, el gobernante en turno, tanto que se hizo famosa la frase de quien fungió por años como dirigente de la CTM, Fidel Velázquez: “quien se mueva no sale en la foto”.

Hoy esa frase se aplica en sentido inverso, pues quien no se mueva no sale en la foto y por eso vemos haciendo activismo a varios aspirantes, tengan o no posibilidades de lograr la candidatura.

Ya se ha manejado con bastante insistencia el nombre de la secretaria de Energía, Rocío Nahle; el del senador Ricardo Ahued; el del delegado federal Manuel Huerta, y el del secretario de Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros, entre otros.

Ayer, la colega Guadalupe H. Mar mencionó en su columna al ingeniero Ricardo Francisco Exhome Zapata, como “el también candidateado a la gubernatura del estado de Veracruz”.

Lo hizo en el contexto de que el diputado Exhome inició antes que el empresario y senador Ricardo Ahued, las gestiones para que la CFE reduzca a los veracruzanos las tarifas por el consumo de energía eléctrica como lo hizo con los tabasqueños.

Recordó que a los tabasqueños, la paraestatal les está cobrando la tarifa mínima y les perdonó, además, una deuda superior a los 11 mil millones de pesos.

Hay efervescencia pues los tiempos políticos están adelantados. Claro que aún falta ver el resultado de la elección intermedia del próximo año, cuando la oposición tendrá la oportunidad de quitarle a Morena la mayoría en el Congreso local y en el federal.

La lista de prospectos seguirá creciendo y va a sufrir cambios antes de junio de 2021 y, sobre todo, después de ese mes, cuando se va a perfilar con más claridad el futuro de Morena y de quien gobierna Veracruz.

Al tiempo.

CISNEROS Y RODRIGO GARCÍA, JUNTOS

Significativas las imágenes que circulan en redes sociales en las que se ven juntos al secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros y al diputado local por Pánuco Rodrigo García Escalante.

Unas fotografías fueron difundidas por el secretario y otras por el legislador, quien incluso agradece al gobernador Cuitláhuac García y al propio Éric Patrocinio su disposición y profesionalismo para atender el tema de la reposición de actas de nacimiento siniestradas en 1983.

Derivado de esto hay quienes ya ubican a Rodrigo en la contienda del próximo año para la alcaldía de Pánuco. ¿Será?

YUNES ZORRILLA

PARA DIPUTADO

El excandidato a la gubernatura, exdiputado y exalcalde de Perote, José Yunes Zorrilla, se perfila para ser el próximo candidato a legislador federal. Iría abanderado por el PRI y contendería por el distrito que tiene su cabecera en Coatepec e incluye el municipio peroteño.

Dicen que Yunes Zorrilla no haría mal papel como candidato.

