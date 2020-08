¿Habrá más expulsados en el PAN?

En el ámbito político se preguntan si habrá expulsiones en Acción Nacional, donde fue anunciado que 20 alcaldes serían echados de ese partido.

La razón de ese cuestionamiento surge a raíz de que el jueves pasado ocho legisladores de la bancada panista votaron a favor de la designación de seis nuevos magistrados del Poder Judicial.

Fueron ocho panistas identificados con el grupo Yunes: Sergio Hernández, Judith Pineda, Montserrat Ortega, Juan Manuel de Unanue, María Josefina Gamboa, María Graciela Hernández, Ricardo Arturo Serna y María de Jesús Martínez Díaz.

Los yunistas apoyaron con su voto a los de Morena a pesar de que el dirigente de su partido, Joaquín Rosendo había advertido que el PAN no se iba a prestar al juego de simulación.

Ni el dirigente Guzmán, ni el coordinador de la bancada Omar Miranda han dicho nada sobre la expulsión de sus diputados.

En cambio, ya hay quienes comentan que la actuación de los legisladores yunistas evidencia que se acentúa el rompimiento entre el grupo Yunes y la dirigencia panista de Guzmán Avilés.

Este distanciamiento se va a reflejar, obviamente, al momento de la selección de los candidatos para las elecciones del próximo año y pone en riesgo las posibilidades de triunfo de este partido en los municipios y distritos donde parece tener mayor presencia. Ya se verá.

HABLA EL LECTOR

“Siempre leo su columna desde hace años, pero en su columna del día 30 de julio del presente, presentó usted una caballada muy flaca para el PRI, puro " cartucho quemado", sin embargo hay relevos serios como: el Lic. Juan Raymundo Maldonado Hernández, hijo del excelente político ya finado, Juan Maldonado Pereda, ex secretario de la SEV en nuestro estado. Este es un policía maduro y a su vez empresario.

“Otro es don Carlos García Méndez rector de la UX, ambos políticos no fueron chaqueteros ni chavitos; otro es Antonio Gómez Anell de Teocelo. Ojalá tome usted en cuenta otros proponentes y no los cartuchos ya gastados y mal concebidos del duartismo o de la vieja fórmula del turismo.

“Es mi modesta opinión. Gracias. Ricardo Blacazar Junípero”.

Otro lector, Wilber Mota, quien se identifica como @WilberMota2, me escribe sobre lo comentado acerca de los aspirantes por el municipio de Veracruz: “Pues hay algunos como yo que ni nos decimos que somos "muy" de izquierda ...yo soy hecho en la izquierda y seré el primer alcalde de Morena en Veracruz ... Ahí la dejo.

En el mismo tenor, pues se trata de la zona conurbada, ayer, Rosa María Hernández Espejo, dejó el puesto como responsable de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar en Veracruz, luego de presentar su renuncia por motivos personales. Así lo expuso:

“Me bajo porque de aquí me voy caminando, ahora me voy a caminar, aunque mi objetivo es el mismo, llegar a servir a la ciudadanía, a la gente, pero desde otras trincheras y con otras tareas, tareas como ciudadana y a enfocar porque la cuarta transformación no nada más se enfoca desde el gobierno, sino también desde el lado de la ciudadanía, y esa es mi intención, mi vocación ha sido siempre esa como periodista, estar del lado de la gente y lo voy a seguir haciendo”.

Ella, como Ricardo Exsome, aparece entre los aspirantes a la alcaldía porteña. Habrán de llegar a un arreglo para hacer el uno-dos.

