Hacer equipo con las y los veracruzanos 

Las mejores iniciativas provienen de la sociedad civil, por eso, como Diputada Local, busco siempre trabajar codo a codo con las organizaciones, las colectivas, las cámaras y las y los ciudadanos, porque juntos podemos lograr grandes cosas. Por eso esta semana quiero compartir con ustedes dos importantes temas.

El primero es la convocatoria que en la LXVI Legislatura lanzamos para participar en el Primer Concurso de Proyectos Legislativos: Edición Veracruz y, el segundo, es el proyecto de iniciativa que reforzaría la Ley Inmobiliaria y su Reglamento, que integrantes de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A. C. (AMPI) y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de México, A.C (AAIMAC), nos hicieron entrega a diputados de la actual legislatura.

Sobre el primer punto, en colaboración con el Semillero de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa de la Universidad Veracruzana (UV) y la Alianza Global de Jóvenes Políticos, así como con mis compañeras diputadas locales Ruth Callejas Roldán, Tania María Cruz Mejía, Arianna Guadalupe Angeles Aguirre, Itzel Yescas Valdivia, Nora Jessica Lagunes Jaúregui, Jessica Ramírez Cisneros y Verónica Pulido Herrera, convocamos desde el pasado 1 de octubre, a jóvenes veracruzanos de entre 16 a 29 años a fin de impulsar los proyectos de las juventudes veracruzanas. Para esto se busca crear una plataforma que les permita presentar ante el Pleno del Congreso del Estado los 3 mejores proyectos de iniciativa de ley o decreto en voz de quienes convocamos a este concurso, pero siempre reconociendo la autoría.

El 30 de octubre cerrará la convocatoria y, el 14 de noviembre, estaremos dando resultados de las y los ganadores. Todos los requisitos, así como el proceso de inscripción están disponibles en la página del Congreso Local. ¡No dejen pasar la oportunidad de formar parte de las soluciones a los problemas de nuestro estado! En lo que hace a la propuesta que me hicieron favor de encomendarme la AMPI y la AAIMAC, a través de sus presidentes, Lizbeth Mora García y Miguel Gómez Flores, respectivamente, busca un cambio de reglamento para regular a los Agentes Inmobiliarios, por lo que, en su representación, muy pronto lo estaré presentando ante el Pleno.

Así, a punto de cumplir nuestro primer año como diputadas y diputados locales, necesitamos seguir haciendo equipo con la gente, a fin de que todo nuestro trabajo legislativo sea de trascendencia para la vida del estado, que responda a las viejas demandas de las familias, que abone a su avance.

No debemos olvidarnos que todas y todos somos representantes populares y, por lo tanto, quienes nos mandan no son los partidos políticos, las cúpulas partidistas; no, son los veracruzanos y a ellos nos debemos. Ya les seguiré informando de todas las actividades que en octubre llevaremos a cabo en pro siempre, de la economía, las mujeres y de nuestro Veracruz.

@AniluIngram

Coordinadora Grupo Legislativo PRI. Congreso Local