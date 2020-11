"¿Hacia dónde vamos?"

Las últimas semanas han estado catastróficas para el ciudadano común, por un lado, el Covid 19 sigue haciendo estragos...

Unos días bajan los contagios y muertos y al otro suben llamativamente; algunos estados y ciudades en particular han pasado de semáforo naranja a rojo nuevamente y otra vez cierre de comercios, detención de la actividad económica y vamos para el noveno mes en que a pesar de lo que se diga en las mañaneras, la economía se mantiene a la baja y los empleos se siguen perdiendo.

Las nuevas decisiones del partido mayoritario de legisladores, lejos de apoyar y dar esperanzas a los ciudadanos, nos están golpeando más en el bolsillo, no es posible que en estos tiempos en que mucho de la actividad escolar y laboral se realiza desde casa usando las redes de internet, y de pronto a esos diputados se les ocurre poner un nuevo impuesto a los proveedores del servicio, con lo que los costos de usar la red, se incrementará pegándole a los usuarios, toda vez que las empresas y las secretarías de educación federal y estatales no subsidian ni dan recursos para usar esa tecnología que además consume una buena cantidad de energía eléctrica y ahí otro golpe, pues el costo por kilowatt hora lo están incrementando y quitándole el subsidio y también el impuesto se incluye a las redes de telefonía, de tal manera que los estudiantes que siguen las clases usando su teléfono, tendrán que pagar más por ese servicio. Y me pregunto, ¿dónde quedo la promesa de cubrir el país con internet gratuito?

Si hablamos del transporte, los costos de peaje de las casetas carreteras, también se están incrementando, siendo que muchas de ellas han pagado con creces los costos de construcción y de mantenimiento, lo que sube los precios de pasaje para personas que requieren viajar y los fletes de transporte de carga.

Que buen distractor fue la consulta popular minoritaria y a mano alzada de juzgar penalmente a los expresidentes, de lo que seguramente se han reído Salinas de Gortari y Fox, dado que si cometieron ilícitos, estos por tiempo ya prescribieron, pero en cuanto salió a la luz los manejos ilícitos de Pio, todo parece haber quedado en el olvido, vamos, hasta Lozoya salió de la escena y como no está en un reclusorio, ha de estar dándose la buena vida con los recursos de sus corrupción y de la extradición y castigo de la esposa de Javier Duarte, refugiada en Inglaterra, tampoco se ha vuelto a mencionar, mientras se gasta lo que le fue robado a los veracruzanos.

Ni que decir de la salud, pues con el presupuesto recortado, el Insabi sin funcionar, sin abasto de medicamentos y vacunas y con la suspensión de recursos para la atención de mujeres y niños con cáncer, se va incrementando la mortalidad de esos pacientes. Y para rematar, la suspensión de los fideicomisos dejando sin recursos a la investigación científica, a la salud, la tecnología, el arte, la ciencia y otros rubros quizá menos importantes, nos estamos atrasando a niveles de principios del siglo pasado. En fin, ¿hacia dónde vamos?, obviamente que no al progreso y desarrollo, más bien al retroceso y a incrementar la pobreza.