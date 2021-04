Hacia la nueva normalidad

Es probable que al finalizar el mes de abril termine el sistema de trabajo en casa, empleado por el gobierno federal para proteger a sus trabajadores vulnerables, cuyo propósito es evitar contagios.

Seguramente aplicará de forma escalonada, pero terminará el ciclo home office y que se apliquen las buenas prácticas, seguramente habrá resultados positivos que deben aprovecharse. Este programa fue concebido por la función pública, que fijó como probable terminación el 30 de abril, sujeto a las condiciones del país.

El gobierno de México tiene un plan contra la contingencia que nos aqueja, bueno o malo; perfectible, desde luego, pero es un asunto estratégico que ha seguido y en general está vinculado a un semáforo epidemiológico.

Lo plantea desde el punto de vista de uso de la infraestructura hospitalaria; lo cito para que haya claridad. Los elementos evaluados para determinar el color en cada entidad se derivan principalmente del porcentaje de camas ocupadas en terapia intensiva, porcentaje de casos positivos de coronavirus y tendencia de camas ocupadas y de casos positivos.

Este último indicador es el comportamiento esperado con base a los números actuales. La dependencia encargada de estos indicadores es calculada por el Conacyt. De acuerdo con la información dada a conocer por la Secretaría de Salud, el semáforo epidemiológico por coronavirus que estará vigente del 26 de abril al 30 de mayo es el siguiente: 1) Estado en color rojo, ninguno. 2) Estados en color naranja, 6. 3) Estados en color amarillo, 20. 4) Estados en color verde, 6.

La doctora Ana Lucía de la Garza, directora de Investigación Operativa Epidemiológica, señaló que en comparacion con el semáforo de hace quince días hay dos entidades menos en bajo riesgo; para ser precisos, los colores indican exposiciones de contagio: Rojo (máximo), Naranja (alto), Amarillo (medio) y Verde (bajo).

Cito con claridad para que no se echen las campanas al vuelo: la pandemia no ha terminado. Debemos ser conscientes y seguir las medidas para cuidar y cuidarnos a todos. La vida no será igual antes de Covid, virus que llegó para quedarse.

Con el Semáforo Verde las restricciones bajan al mínimo, siendo lo importante que se abren las restricciones: se reanudan las actividades escolares, se da visto bueno por las autoridades a los eventos sociales, se autorizan las actividades de esparcimiento y se autorizan las actividades económicas que estén plenamente desarrolladas, pero también subsisten el lavado de manos con frecuencia, el uso de gel y desinfectantes, la sana distancia, el uso de cubrebocas, la no asistencia a actos masivos; de ser posible, no salir de casa; de ser posible, vacunarse.

La mejora en la salud va en buena dirección; su mancuerna, la económica, inicia a un posible alivio o progreso. Con este Semáforo Verde el sector terciario y las Pymes tienen un respiro, lo mismo hoteles, restaurantes, líneas aéreas y terrestres; habrá aumento de pasajeros, progresarán servicios de todo tipo, habrá una posibilidad de mayor producción de vacunas y medicamentos, todo trabajador podrá ir a sus centros de trabajo, habrá la concebida atención al público, sin pretexto en el sector judicial, donde los tribunales y juzgados tendrán horarios normales.

Los indicadores económicos mejoran. De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, los indicadores de coyuntura en la semana del 12 al 16 de abril reflejan poco a poco ser positivos.

México se perfila hacia la recuperación, ahora necesitamos que mejoren los ingresos del estado para que los ciudadanos gocemos de mejores servicios, que la verdad están en deterioro constante, basta con circular por las carreteras de Veracruz, sean de cuota federal o estatal, y para que se dé un quemón circule por la de Perote-Martínez de la Torre, pasando por Atzalan y Tlapacoyan; por favor, mínimo lleve dos llantas de refacción y algunos rezos a San Judas Tadeo para llegar, mínimo, con dos horas más a las programadas. Nos recuperaremos, México es grande.