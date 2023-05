Hacia un Estado fuerte y solidario

Un posicionamiento de consolidación democrática pasa necesariamente por un estado de derecho, en la conjunción respectiva de las instancias de gobierno, y que respetando su autonomía, nos haga crecer dentro de la diferencias con armonía demócrata y republicana.



México es una potencia semidormida, pero se necesita potencializar un nacionalismo revolucionario, constructivo, con direccionalidad, justicia y desarrollo para todos los habitantes de nuestro país. Estaré de acuerdo en que nunca se alcanzará una igualdad, algo homogéneo para casi 130 millones de ciudadanos mexicanos.



La intención puede ser muy loable, pero también puede prestarse a una mera manipulación polutiva de la política electorera, no estamos para desgastarnos más entre nosotros, pero sí para contrastar ideas y propugnar porque estas se hagan validas en nuestra realidad cotidiana.



Solidaridad fue el nombre del sindicato de Lech Walesa, cofundador del mismo, presidente de Polonia en los tiempos más críticos de la dominación que la URSS tuvo sobre sus satélites Europeos, y algún ex presidente de México tuvo a bien copiarse la idea para implantar en su momento el programa de gobierno "Solidaridad", en realidad no tuvo merito el nombre, pero en su momento resultó funcional, aunque después sería contradictorio el tocar, o el sólo recordar tales temas como la otrora Conasupo, o compañía nacional de subsistencias populares.



La política como herramienta de cambio, lo es también de control, donde debe prevalecer el orden, vocación de servicios, de concordias, de menor burocratismo, de mayor amplitud en la expresión de las ideas.



Hubo un presidente que presentó dos líneas de acción en sus propuestas de campaña, por un lado la “Renovación moral”, y por el otro la “Simplificación administrativa”, él fue Miguel de la Madrid Hurtado. A grandes rasgos creo que fue un muy buen presidente, sin embargo hoy su hijo se presenta como aspirante a la presidencia de la república; estaría por verse si como ronca también duerme, hay que otorgarle el beneficio de la duda, y un tanto el malestar de muestra historia.



Muchos quieren ser candidatos a lo que sea, pero para la grande parecen estar muy bien definidos sólo unos cuantos, entre ellos una dama, me refiero a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, académica, política y científica mexicana. Nuestro machismo no nos ha permitido aceptar una presidente, o presidenta, sólo lo digo para ver el fatal error del lenguaje inclusivo, sin embargo sea quien sea el ungido para la grande, deberá reunir los criterios diversos de propuestas variadas, y al mismo tiempo aplicar la operación cicatriz para después del proceso electoral del próximo año 2024.



El presidente Obrador ha dicho: “Lo que diga mi dedito”, y no dudo que a pesar de las encuestas él ya tenga a su candidato oficial preferido. Adán Augusto, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, y quizá algún otro más. Sin embargo en la oposición al oficialismo hasta el momento no se ven figuras claras y/o preponderantes para competirle al oficialismo del partido Morenista.



Lograr la unidad hacia un estado fuerte y solidario, será un reto mayúsculo, que no dependerá de un solo individuo, sino del trabajo armónico y colegiado de los múltiples actores políticos, pero ojo y muy importante, también por un instante el poder político de todo México estará en “nuestras manos, y de frente a una papeleta electoral”.