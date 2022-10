Haciendo camino

Hace unos días, en su tradicional conferencia mañanera, el presidente López Obrador interrumpió sus dichos para mencionar que un día antes había visto una fotografía de una bello camino artesanal construida en el estado de Oaxaca. El énfasis que hizo el Presidente fue tanto en lo bien hecha que estaba la obra, como en el diseño artesanal, el cual daba una belleza artística que hacía único al camino.



Los caminos de acceso a cabeceras municipales indígenas son parte de un programa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implementado en esta administración. Con este programa, muchas localidades, especialmente de las zonas marginadas del sur de México, podrán por fin tener comunicación terrestre hasta sus respectivas cabeceras municipales, con caminos seguros, firmes y algunos realmente bellos. Son caminos que se construyen aprovechando los conocimientos y los materiales de la región.



A diferencia de otros años, las carreteras artesanales son hechas esta vez por los mismos pobladores, hombres y mujeres que son empleados temporalmente para construir los caminos.



La dinámica es sencilla; el dinero, el apoyo y la capacitación la otorga el Gobierno Federal a las autoridades municipales para que los ejerzan de acuerdo a sus usos y costumbres. Cada comunidad elige en asamblea comunitaria a un comité de obras, el cual contrata a gente del mismo lugar para ser los albañiles y construir los caminos. Tanto hombres como mujeres son contratados temporalmente y realizan las mismas tareas, desde hacer la mezcla, hasta seleccionar las piedras con las que se van haciendo los diseños, algunos, dicho sea de paso, muy vistosos. Quizás por eso el Presidente no olvidó fácilmente el camino.



No solamente son caminos de concreto hidráulico, sino que son una muestra de la identidad de las comunidades plasmada en los diseños artísticos, con formas y hasta diversos colores de tierra utilizados para embellecerlos. Algunos tienen diseños florales, y no pocos están, incluso, adornados con un dibujo del “AMLITO”, aquella caricatura del presidente que se hizo famosa desde la campaña del 2006 cuando fue candidato presidencial. Poner la imagen de Andrés Manuel es todo un homenaje y recuerdo de quien no se olvidó de ellos.



La belleza de estos caminos también radica en lo que detona entre los habitantes: el hacer comunidad. Al trabajar conjuntamente en un bien común, la comunidad va de una u otra forma rehaciendo el tejido social, creándose un nuevo tejido o reafirmando el existente, un tejido humano que cohesiona y hasta les arraiga a su tierra.



En estas obras, muchas mujeres fueron empleadas para hacer el mismo trabajo que los hombres, sin embargo, se destaca la labor que hicieron ellas en la selección de las piedras de los diseños que adornaron los caminos. Cuando miras las fotos en internet de estos caminos terminados, sin duda alguna hay una gran sensibilidad en ellos por su belleza.



Al fin, las comunidades que históricamente habían sido olvidadas tienen un acceso digno a las cabeceras municipales. Hay testimonios donde se menciona que con los caminos que antes les fabricaban, a las primeras lluvias desaparecían por la mala realización y los materiales de mala calidad usados; pero ahora no sólo tendrán obras bien hechas sino que además se reducirá el tiempo de traslado.



Por donde se mire, no hay duda que se detonará un importante desarrollo en esas partes de México que siempre estuvieron olvidadas, un desarrollo que además de todo es bonito a la vista. Los caminos no sólo son funcionales, sino realmente bellos.



