Hartazgo social

Poco a poco la sociedad civil organizada va tomando conciencia de su necesaria participación activa para enfrentar el problema de los altos índices delictivos que la afecta, secuestros y feminicidios, principalmente, y, en general, todo tipo de violencia. La confianza en los gobiernos e instituciones encargadas de garantizar la seguridad, se va perdiendo por los crímenes que van en aumento. No hay, no se observa, trabajo efectivo de prevención del delito, ni de inteligencia para identificar y combatir a los responsables de los ilícitos. Todos los días suceden crímenes de todo tipo en Coatzacoalcos, Veracruz, Xalapa o Córdoba, o en el resto del estado; noticias de desapariciones o muertes de mujeres, aunque el problema afecta por igual a hombres, jóvenes y niños. Cierto es que muchos de esos casos están vinculados al crimen organizado, justificación recurrente, pero no en todos. La situación es tan extrema, que la sociedad, harta de inacción oficial, comienza a acelerar pasos para defenderse, y aunque parecería no estar relacionado, ese hartazgo tiene similitud al que sacó del poder al PRI y al PAN por tanta corrupción. Ahora, es sólo la protesta de la gente que con mayor frecuencia toman calles y hacen cierre de carreteras e importantes vías de comunicación, que causan molestias y daños colaterales a muchos sectores, pero ese el camino que les ha dado resultados para hacerse escuchar y que atiendan sus demandas. Ese abandono del estado mexicano es evidente en la misma proporción de la pavorosa escalada delictiva, sin que se logren soluciones, más allá de las discursivas. ¿Ha servido de algo la creación de la Guardia Nacional?. No hay evidencia positiva, y, en cuanto a las instancias de procuración de justicia, a veces logran dar campanazos, como esas detenciones de Greek “N” y Adamari “N”, probables autores materiales del secuestro y homicidio de Viridiana Moreno Vásquez, hace algunos días en Ciudad Cardel; él presiunto asesino, al parecer, ha cometido otros crímenes de mujeres en Morelos, Querétaro y Puebla, y este caso ha sido una de las más rápidas investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Veracruz, que, sin embargo, no logra gravitar para cambiar ese negro panorama en el estado de asesinatos no esclarecidos. De ahí la importancia del anuncio hecho por mujeres del Colegio de Profesionales en el Área Jurídica, Inmobiliaria y Contable del estado, quienes han creado una aplicación móvil denominada ‘Veracruz Mujer Alerta’ para orientar en la prevención y detección de la violencia de género y brindar información sobre los diferentes tipos y modalidades de delitos contra las mujeres y niñas en la vía pública. Esa aplicación da recomendaciones de evitar transitar por calles oscuras o solitarias, no distraerse al caminar con el uso de teléfonos celulares, evitar usar accesorios llamativos, no permitir la ayuda de extraños en caso de ponchaduras de llantas muchas veces provocadas por los mismos delincuentes, no aceptar “aventones”, o cuando se use transporte público, si es autobús, de preferencia ocupar los asientos delanteros cerca de la puerta, y si es taxi avisar a alguien de confianza la marca y tipo de auto utilizado con número económico, así como protocolos como el de activar el GPS del dispositivo que usa la persona a fin de que se conozca su ubicación, e incluso, en la app activada solicitar acompañamiento policial, si fuera necesario, o de auxilio en emergencias.

opedro2006@gmail.com