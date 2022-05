Hay nuevo juego para candidaturas

Con nuevo juego, la sucesión adelantada de Morena por la Presidencia de la República y la gubernatura del estado abrió el abanico de posibilidades a otros actores políticos, y, aunque quiera ser negado, es una aceptación de que el proyecto de la 4T no tiene la solidez que se observaba hasta hace un año.

Y, dadas las circunstancias, eso de “seguir ganando por paliza” a la oposición --a la que se echó a patadas del poder en 2018--, sólo puede sostenerse discursivamente; la realidad es otra. Ahora, en el relevo mayor donde se veía como única opción a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se formalizó agregar al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con mayor peso en el oficio político, quienes podrían tener mejor posibilidad de triunfo en el camino hacia Palacio Nacional, el que se veía fácil pero que no lo será si las fuerzas opositoras se mantienen unidas y permea un mayor rechazo social hacia el actual gobierno. ¿Qué está pasando? El mal escenario de la creciente violencia que afecta a toda la sociedad, bajo crecimiento económico, pérdida de empleos y aumento en los costos de los alimentos, ha deteriorado la confianza que se depositó en los candidatos de Morena que, a diferencia de la elección de hace cuatro años, ya no tendrá en la boleta el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, contra todo pronóstico, mantiene una alta aprobación ciudadana, aún cuando ésta ha ido disminuyendo. Es y será una lucha difícil, y por eso se muestran nuevas cartas al electorado, de la que puedan decidir por quien logre un mejor posicionamiento al momento de elegir al candidato a la Presidencia, lo que tampoco descarta a Sheinbaum, la favorita, ni tampoco a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien también ha levantado la mano para obtener esa oportunidad. Lo mismo ha pasado en Veracruz. No hubo quien hiciera sombra a la secretaria Rocío Nhale para presentarse como candidata del morenismo a Palacio de Gobierno. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de origen minatitleco, comenzó a hacer camino y, sorpresivamente para los simpatizantes de la zacatecana, el propio Presidente de la República le dio su respaldo político el pasado 21 de abril, cuando se conmemora una fecha importante: la defensa de Veracruz, y como consecuencia, cesaron los ataques desde palacio de Gobierno, aunque todavía ayer, la diputada federal Rosalba Valencia Cruz, cuestionó al líder legislativo por su activismo político de precampaña en la entidad. Si no lo han detenido otras críticas, incluidas las del gobernador Cuitláhuac García; el secretario de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, y del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, menos la que venga de una diputada. Cisneros está muy identificado a la señora Nhale, y en alguna circunstancia hasta piensa en que pueda ser favorecido con la candidatura, misma aspiración que comparte Gómez, aunque difícilmente tendrían el aval que se requiere en el sistema político actual para tener esa posición. Hay mucha tela para cortar, pero hasta ahora esos son los escenarios.

