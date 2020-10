Hay que sacar a corruptos de Morena: Gómez Cazarín

Abogados nos recuerdan que desde hace más de 25 años se incluyó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en las correspondientes de cada Estado, que debe exitir un órgano administrativo encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los poderes judiciales, tanto federal como de cada entidad, extrayendo de las facultades de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales de cada entidad, esa función.

En lo que corresponde a Veracruz, en nuestro máximo documento estatuario, lo encontramos en el numeral 62, que regula su constitución. Ahí se dice que debe estar conformado por cinco integrantes, entre ellos el Presidente del Tribunal, dos magistrados consejeros y otros dos consejeros designados por el Ejecutivo y el Legislativo del Estado, con derecho a voz y voto, y una secretaría general, que no tendrá voto.

En ese sentido, nos señalan que a la mitad de la semana anterior fue transmitida, por TV Más, el canal de los veracruzanos, una entrevista al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en la cual se dejó ver la posibilidad de hacer un llamado a la Presidenta del Poder Judicial del Estado, para que se aclare el conflicto que existe en el seno del Poder Judicial, en donde un grupo de consejeros está solicitando, con carácter de urgente, una aclaración de posibles irregularidades que irían desde el manejo no claro de dinero, cambios de jueces sin respaldo del acuerdo del Consejo de la Judicatura y falta de sesiones, entre otras.

Y abogados que están atentos a este conflicto nos indican que a raíz de esos comentarios del Gobernador hubo críticas con el argumento de una posible intervención del Ejecutivo en asuntos del Poder Judicial, bajo la óptica de que está violando el principio de la división de poderes.

Esos abogados nos dicen que ese argumento no es válido, toda vez que -destacan-desde el constitucionalismo contemporáneo o nuevo constitucionalismo, al establecerse en nuestras constituciones, federal y estatal, su participación mediante un consejero, es correcto que el que manda en nuestro Estado, intervenga.

El conflicto que por el que está atravesando el Poder Judicial del Estado, tiene que ver con cuestiones administrativas, de vigilancia y disciplina y debe ser solucionado, nos indican.

Si el Gobernador interviene, por las vías legales, y pone punto final a este problema que amenaza con desbordarse, dicen abogados, merecerá reconocimiento, no críticas, dicen los abogados.

Tampoco pasó desapercibido que en esa entrevista, el titular del Poder Ejecutivo hizo un reconocimiento a las nuevas magistradas, a las jóvenes, que, expresó, están aportando para mejorar al Poder Judicial.

Fue claro que excluyó a alguien, nos comentan y preguntan: ¿esto suena a relevo? ¿Ya preparan a alguien joven con mejores credenciales y aptitud de servir?

Tras lo que acaba de ocurrir en las elecciones de Coahuila e Hidalgo la llamada de atención para los de Morena es muy fuerte. Militantes de ese partido nos comentan que sus dirigentes deben dimensionar correctamente esos resultados, de lo contrario la sorpresa será mayor y más desagradable en 2021.

“Pese a todo su trabajo de corrupción hay que reconocer que la ganaron de manera abrumadora. ¿Qué hemos dejado de hacer nosotros los morenos, para que estos partidos corruptos vuelvan a estar regresando? Desde arriba ojalá nuestros dirigentes entiendan que no son ellos, que no es el poder de una dirigencia. No señores, se han estado equivocando.

“Nos falta organización. Nos falta sacar a todos los líderes corruptos que hay en Morena, porque hay que decirlo, que los embriagó el poder y que no lo quieren soltar y se aferran al poder sabiendo que nosotros tenemos un proyecto de nación y eso es mucho más importante que cualquier cargo.

“Es momento que pongamos las barbas a remojar, vienen 14 elecciones más en las cuales debemos estar unidos. Nosotros no debemos tomar el ejemplo de estas personas que no han llevado a nada a Morena. Se trata de unirnos, que se nombre a nuestro líder nacional, sea quien sea. Yo apoyo a Muñoz Ledo, pero si es Mario Delgado, el que sea. El partido necesita tener una línea ya”.

Esto dijo ayer, vía sus redes sociales, mientras iba en un vehículo, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, quien lidera el Congreso local.