¡Hay tiro para la revocación de mandato!

Los números no mienten. La correlación de fuerzas políticas en México ha cambiado al terminar los cómputos en los 300 distritos federales del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los resultados ubican un nuevo escenario no sólo para la próxima elección nacional, que será la presidencial, en 2024, sino para el ejercicio democrático de consulta popular que será la revocación de mandato, en marzo del próximo año.

Distinto a los que tuvimos en 2018, donde por más sumas que se hicieran de todos los partidos políticos opositores a Morena jamás rebasaban los 30 millones que Andrés Manuel López Obrador sacó, para la que viene en marzo de 2022 sí podría ocurrir.

Partiendo que solo quedarán 7 partidos políticos nacionales (con riesgo a que sean seis, si la investigación que ya inició el INE contra el Partido Verde, por violar la veda electoral, que de encontrarlo culpable terminaría por retirarle el registro a ese instituto político, que vende caro su amor al mejor postor), los actuales resultados del 6 de junio indican que la coalición del presidente, integrada por los partidos Morena-PT-Verde alcanzaron 21 millones 454 mil votos, mientras que los partidos PAN-PRD-PRI-MC suman 22 millones 356 mil votos. Es decir, si hoy fuera la revocación de mandato, AMLO tendría que dejar Palacio Nacional.

Este ejercicio constitucional será en marzo de 2022 y por lo menos estos resultados ya le llamaron la atención al presidente de la República, que en esta semana que pasó ya se reunió con el grupo empresarial-industrial más importante del país para firmar la pipa de la paz, además de anunciar en una de sus mañaneras que se abocará personalmente a resolver el problema del accidente del Metro, buscando reconquistar votos, porque ya olió el azufre que dejó la elección pasada, es decir, percibe la lumbre en los aparejos.

Morena perdió, de 2018 a esta elección, el 17% de sus votos, de tal suerte que aun con sus aliados solo suma el 39.8%, mientras que la alianza opositora PAN-PRD-PRI alcanza el 42.6%; y si a esta última cifra le sumamos el 7.27% de Movimiento Ciudadano (partido que más creció en esta elección en toda la nación), la revocación de mandato sería 39.8 contra 49.8%. Resultado: Se va.

Olvídense que en Veracruz arrasó o que ganó la inmensa mayoría de las gubernaturas, porque ahora la joya de la corona es la revocación de mandato de marzo del próximo año (dentro de 9 meses), y si el señor presidente no rectifica el rumbo, no da un golpe de timón en sus políticas públicas, puede despedirse mucho antes de septiembre de 2024, lo que significaría para su partido político nacional el desastre total.

Por lo pronto, podemos afirmar que hay tiro para ese ejercicio de consulta popular. Olvidémonos de la elección presidencial de 2024, porque antes viene la revocación de mandato, no solo para Andrés Manuel López Obrador, sino también para gobernadores, y si no se avocan a tender puentes los morenos, ya no con sus partidos satélites y meretrices, sino con la oposición misma, puede ser que al 24 ya sólo lleguen polvos de aquellos lodos.

PD.- Tómenlo como una premonición: Juan Javier Gómez Cazarín y Héctor Yunes Landa tendrán serias dificultades para acceder de nueva cuenta al Congreso de Veracruz.

correo: plazacaracol@hotmail.com

twitter: HELÍHERRERA.es

plazacaracol@hotmail.com

twitter: HELÍHERRERA.es