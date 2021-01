¿Héctor y Anilú, plurinominales?

En la renegociación de la alianza Va por México, PAN, PRD y PRI determinaron que no serían cuatro distritos en los que el PRI definiría a los candidatos a las diputaciones federales.

Originalmente habían acordado 8 y 10 de Xalapa, 9 de Coatepec y 15 de Orizaba, sino que hora serán 6, sumando ahora al 11 de Coatzacoalcos y al 16 de Córdoba.

9 aspirantes se registraron el pasado sábado en la sede del comité estatal del PRI, aunque los nombres que más llamaron la atención fueron los de los tres ex dirigentes estatales, José Francisco Yunes Zorrilla, Américo Zúñiga Martínez y Adolfo Mota Hernández; así como los precandidatos por el distrito de Orizaba: el alcalde de la cabecera, Igor Rojí López y el ex diputado y ex propietario del equipo Tiburones Rojos –ya desafiliado por la Femexfut–, Fidel Kuri Grajales.

Tal vez Orizaba sea el único distrito donde habría alguna duda, por el registro de Fidel Kuri, aunque todo apunta a que el alcalde de Orizaba será abanderado; en los demás distritos, la posiciones están definidas: Adolfo Mota va por Xalapa rural; Américo Zúñiga, por Xalapa urbano; José Francisco Yunes, por Coatepec; Nereida Santos, por Coatzacoalcos; y la ex diputada local Janeth García Cruz, posición del Movimiento Antorchista, por Córdoba, distrito por el que también se registró la joven Denise Bueno Duval, quien en noviembre pasado fue nombrada comisionada estatal de procesos internos en el PRI estatal.

En el papel, en los seis distritos donde postula, el PRI aparece como una opción política competitiva: sus aspirantes han ocupado 14 cargos de elección popular: Adolfo Mota ha sido dos veces diputado federal; Igor Roji, alcalde de Orizaba; Fidel Kuri, diputado local y dos veces legislador federal; Américo Zúñiga, diputado local y alcalde de Xalapa; Janeth García, diputada local; y José Francisco Yunes, presidente municipal de Perote, diputado local, dos veces federal y senador. Difícilmente en un mismo proceso, tan pocos aspirantes podrían contar con tanta experiencia política-electoral.

Esas son, en síntesis, las cartas que presenta el PRI para este proceso electoral federal en Veracruz; los otros partido que participan en la alianza Va por México –PAN y PRD– todavía no definen los nombres de sus candidatos, aunque muy probablemente recurrirán a la misma fórmula de experiencia para enfrentar a un proceso electoral sumamente competido y que dividirá al país entre quienes avalan las decisiones del actual gobierno y quienes asumen una posición contraria a la llamada 4T.

Y mientras en el altiplano se definen las posiciones para la contienda federal, en el ámbito local los partidos avanzan en las negociaciones para concretar lo que sería la coalición “Va por Veracruz”.

De entrada, en las instancias nacionales del priismo se comenta que las posiciones uno y dos de la próxima lista de candidatos por la vía plurinominal a las diputaciones locales ya tienen nombre y apellido: en la primera posición iría el actual diputado federal Héctor Yunes Landa, ex senador y ex candidato al Gobierno del Estado, quien podría disputar la curul con Marlon Ramírez Marín, actual presidente del CDE del partido; mientras que la dos podría ser para la ex diputada local, ex delegada de Sedesol y actual integrante de la Cámara Baja, Anilú Ingram Vallines.