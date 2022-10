Hemos entrado en la transformación de modelos

Hace poco un joven papásoltero me expresaba: Mihijo no quiere hacer nada,sólo quiere pasar sutiempo en un teléfono celular, y vivimos en uncuarto de unos 20 metros cuadrados. Meaflige ver su actitud, no hace otra cosamás que sólo estudiar, acaba de entrar a lapreparatoria, es inteligente, pero no soporto su extrema pereza.La cultura electrónica, la conectividaden las redes sociales, el ambiente demasiado libre y permisible, nos hace preverque las generaciones del cambio no seránpor si solas capaces de conjuntar fuerza,talento y disciplina en desarrollo, no hagoen lo absoluto una generalización, por elcontrario hay muchos jóvenes que por intuición y voluntad personal, vienen haciendo la gran diferencia entre un futuroincierto y otro más acorde a las necesidades adecuativas del contexto global.Por necesidades amplias y muy variadas, estamos viviendo desde el año 2000a la fecha el avance demoledor de los recursos benéficos de la tierra, y el de mayorimportancia es y será el agua para consumo humano, las energías del petróleo ysus derivaciones, la necesidad de crecerque no implica el desarrollarse con inteligencia y planificación a corto, mediano ylargo plazo. El arrollador modelo de producción capitalista, nos impone nuevasreglas y sacrificios en masa, y donde seencuentra el conflicto, la guerra, y la intransigencia, es también adonde hay demasiados intereses de por medio, sirva deejemplo la guerra de occidente al lado deUcrania y en contra de los rusos.Rusia es un gigante militar, pero enciertos aspectos es un enano económico,desplazado por China, la cual ahora velapor sus intereses y va mediando con discreción el alto al fuego en la guerra a lospies de Europa. ¿Qué significa el cambiarun modelo? Es quitar lo obsoleto, adecuando los sistemas de producción, educación, de convivencias, dentro de nuevosparadigmas para lograr un balance estructural en el funcionamiento de nuestrasociedad.Combatir la corrupción, la simulación,y reformular los medios asistenciales para el grueso poblacional, requiere planificación, pero también ejecución en las políticas de Estado, de las empresas, y unaparte vital es nuestras creencias. Alimentos, medicamentos, medios de transportey comunicaciones, son plataformas deldesarrollo nacional. Si existe tanta confusión dentro de las políticas de los partidosque compiten en nuestra democracia, esporque necesitan una reformulación, unatransformación de fondo, y no sólo de carácter demagógico y de peleles al serviciode sus intereses patrimoniales.Aquí en Xalapa el alcalde RicardoAhued nos informa de la obra de un colector pluvial, al mismo tiempo se han iniciado obras de pavimentado de calles, hoy enXalapa se hace mucho más que en otrasadministraciones locales, ello sin quitar elmérito de la infraestructura ya desde antes creada. Ello sienta un precedente dealta vocación de servicio a la capital denuestro estado.Se avecina un año 2023 complicado,sugiero aprovechar el bienestar que podamos tener aún en éste año 2022, la razón es simple: México y toda América delnorte nos estamos reconfigurando.