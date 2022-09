Heroínas de la independencia de México

El olvido y no reconocimiento en la historia de la participación de las mujeres en la lucha de la independencia de México, la subordinación, machismo y discriminación de la sociedad, no obstante, las mujeres que desafiaron dichas estructura social con su valor y coraje salieron a la batalla no importándoles las consecuencias fatales a las que la mayoría de ellas fueron sujetas a la tortura, los abusos sexuales y muerte.

El movimiento de la Independencia de México contó con mujeres de todos los sectores sociales, quienes participaron como espías, mediadoras, guerreras, enfermeras, sirvientas y cocineras, además de que estas mujeres nunca traicionaban, preferían la muerte antes de delatar a sus patrones o amos, ellas que en el anonimato siguen apareciendo y en paralelo que implicó la gesta de los grandes héroes, dejaron a un lado los prejuicios y el reconocimiento social para unirse a la lucha. La participación sobresaliente de la mujer no solo no fue valorada en su totalidad, sino que pocas son las registradas, en particular las mujeres de la clase dominante, esposas de altos funcionarios que sirvieron como espejos de hombres sobresalientes. Las mujeres de la clase criolla jugaron un papel muy importante, entre ellas destacan Mariana Rodríguez del Toro, esposa del español Manuel Lazarín, autora intelectual del plan para tomar como rehén al virrey Francisco Javier Venegas, con el fin de obtener la libertad del cura Hidalgo; por desgracia se descubrió su maquinación. Otra de las mujeres que se reconoce por su inteligencia y valentía es Leona Vicario, esposa de Andrés Quintana Roo, quien de manera clandestina enviaba mensajes a los familiares de los insurgentes para mantenerlos informados. Su labor era convencer a los armeros vizcaínos del virreinato de la fabricación de cañones y fusiles. La mujer patriota se ve reflejado en doña Josefa Ortiz de Domínguez, esposa de Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro. Esta brillante mujer, tras enterarse que los realistas habían descubierto la conspiración, convenció a los insurgentes para adelantar la fecha de la independencia, motivo por el cual las autoridades la amenazaron con encarcelarla si seguía en dichas revueltas. Su esposo, don Miguel, enterado de la situación, la encerró en su cuarto para aislarla y protegerla, no obstante, doña Josefa se las ingenió para enviar a un mensajero hasta San Miguel el grande y dar aviso de la situación, había acordado con su sirviente fiel que la señal sería tres golpes en el piso con el tacón de su zapato, y así fue, golpeó fuertemente y su sirviente que estaba al pendiente fue y pegó la oreja en la puerta de la habitación de doña Josefa, le pide que lleve el mensaje al cura Hidalgo de que se tenía que atacar en ese momento, ya que habían sido descubiertos. La corregidora fue apresada por autoridades españolas por más de tres años por este hecho de traición a la Corona.

Altagracia Mercado, heroína de Huichapan, mujer que formó un pequeño ejército con su propio dinero tras enterarse de la lucha por la libertad contra los realistas. Por desgracia de su pequeño ejército solo ella sobrevivió y continuó luchando, acto con el cual se ganó la admiración de los jefes españoles, quienes fusilaban a los prisioneros, pero gracias a su acto valeroso el coronel consintió que mujeres como ella no debían morir y le perdonó la vida. Antonia Nava de Catalán, “La Generala”, hija predilecta de Tixtla y heroína de la Independencia. Es recordada por presentarse ante el general Nicolás Bravo con actitud enérgica al lado de numerosas mujeres, para decirle: venimos porque hemos hallado la manera de ser útiles a nuestra Patria. ¡No podemos pelear, pero podemos servir de alimento! “He aquí nuestros cuerpos que pueden repartirse como ración a los soldados; y dando ejemplo de abnegación sacó del cinto un puñal y se lo llevó al pecho”. Su acto generó gran admiración y motivación, las mujeres se armaron de machetes y garrotes y salieron a pelear contra el enemigo. Ganándose el título de “La Generala” cuando su esposo fue asesinado por los realistas, Morelos la llamó para consolarle y decirle que ese y más sacrificios debían hacerse por la Patria, a lo que la Generala contestó: “No vengo a llorar; no vengo a lamentar la muerte de mi esposo; sé que cumplió con su deber; vengo a traer cuatro hijos; tres que pueden servir como soldados, y otro que está chico será tambor y reemplazará a su padre.

lexfemme.12@hotmail.com