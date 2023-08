Hijo de David, ten compasión de mí

Jesús se encuentra en la comarca de Tiro y Sidón, ciudades que la Escritura reconoce por ser localidades paganas, ubicadas al norte de Galilea. Tiro es una ciudad construida sobre una isla, a poca distancia de la orilla. Isaías anunció su ruina inesperada y espectacular. De hecho, fue atacada por numerosos conquistadores y destruida por Alejandro en el 322. Es identificada como una ciudad pecadora, orgullosa, como una ciudad de prostitución.

Por si fuera poco, que Jesús se encuentra en esas ciudades paganas e impías, el texto de Mateo sostiene que se le acerca una mujer cananea. Los cananeos son descendientes de Canaán, hijo de Cam, este último es hijo de Noé, de los que salieron de la barca una vez terminado el diluvio. Y, según la Escritura, de estos tres hijos de Noé se pobló la tierra. Canaán fue objeto de una maldición de Noé: “maldito sea Canaán, ¡siervo de siervos sea para sus hermanos! Estas maldiciones aplicaban para el destinatario, pero también para su linaje. Pues una mujer cananea viene donde Jesús y comienza a gritar fuera de control.

No estamos acostumbrados a ver estas reacciones del Señor. No obstante, la profesión de fe desgarradora de esta pobre mujer Jesús calla, algunos, sostienen que calla porque está pensando, tiene dudas. La mujer le presenta su dolor y desgarro y Jesús calla. No dice nada, no hace algo en absoluto. ¡No sabe qué hacer! Tan es así que vienen sus discípulos y le ruegan que la atienda porque la mujer insiste, va detrás de ellos gritando. Y Jesús, sin dirigirse a ella habla con sus discípulos “Yo he venido por las ovejas de Israel”. La mujer escucha lo que dice el Señor y se postra, con el rostro en tierra le suplica que la ayude. Jesús continúa en su resistencia, pero ella saca fuerzas de lo profundo e insiste de nuevo. ¡Qué mujer tan grande!, no se acobarda, no deja de insistir; agota todas las opciones a su alcance.

Luego de que Jesús observa la insistencia de esta mujer que al no ver respuesta insiste, y se va tras Jesús, y en la primera oportunidad se postra y suplica. Y ante la aparente negativa ella sigue insistiendo en favor de su pobre hija que está atormentada por un demonio. Jesús se admira de su fe, porque a la fe va implícita la insistencia, la constancia, sobreponerse a los aparentes silencios del Señor y gritar tras Él. La fe se traduce en oración constante que consigue del Señor aquello bueno para los demás, que es la felicidad propia.