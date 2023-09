Hijos de Pedro Páramo o la maldición del deseante

¿Qué papel juega el papel del padre en nuestra sociedad?, más aún, ¿qué representa para nuestro ideario como pueblo, o para nuestra psique? ¿Quién o quiénes son “el padre” ?, ¿cómo nos matiza o atiza su presencia o su ausencia? A cuántos padres reales o imaginarios nos enfrentamos. Qué deuda pendiente tienen aquellos que engendraron y se fueron, los que no protegieron con su ausencia, los que fueron victimarios con su presencia.

En su libro La cabeza de mi padre, (Alfaguara, 2022) Alma Delia Murillo nos arroja, de entrada, a la sentencia lapidaria: “en este país, todos somos hijos de Pedro Páramo”. Es decir, un padre ausente que es leyenda, Dios omnipresente, fantasía y ensueño, castigo y anhelo.

A través de una narrativa ligera, parecida a una de esas pláticas animadas que son contadas de un tirón mientras se espera que llegue el siguiente urbano que nos llevará por fin a casa, Murillo nos va lanzando un mosaico de vivencias que logran hacernos tambalear la infancia y mirar con otros ojos esa juventud a la que se sobrevive en un país donde la pobreza, falta de oportunidades y violencias son pan de cada día; más si eres mujer, más si eres huérfana de padre.

Nos cuenta la escritora sobre su infancia sin padre y esa suerte de desamparo, pero también de rencor y enojo. Cuántas, cuántos, en este país, como bien apunta, crecimos sin esa figura que se nos describe como protectora y amorosa. Al igual que la autora, yo, por ejemplo, decía que mi padre había muerto; lo decía de chica en los festivales escolares para que me dispensaran de hacer aquella manualidad o de participar en aquel baile del Día del Padre donde todos éramos obligados a ir, aunque no todos teníamos a alguien viéndonos del otro lado del escenario.

En la novela Alma Delia nos narra la cruzada que emprende para buscar al padre que se fue hace más de 40 años por los clásicos cigarros y ya no regresó, convirtiéndose así en un fantasma que golpea la psique y nos hace ser adultos de cuerpos, pero infantes abandonados y suplicantes de afecto en el alma; destinados a repetir ese patrón de buscar amor y aprobación en quien se irá una y otra vez. La maldición de no ser amado. La maldición del deseante. La maldición del insuficiente.

La novela es principalmente la voz de ese infante que fuimos, y también de todas las mujeres que hemos sobrevivido a la violencia, al abuso y encima hemos sido presionadas por la sociedad a callar, ¿por qué las víctimas debemos hacer silencio?, ¿por qué es nuestra la vergüenza?, nos anima a reflexionar Murillo.

Claro, en la novela se advierte que aquello de la presencia paterna es también un ardid, ¿cuántas historias no conocemos de padres golpeadores o violadores? Al menos yo, bastantes.

Alma Delia nos regala reflexiones entrañables y, también, para el espíritu lector, hay un repaso por diversos libros que abordan justamente esa ausencia paterna, esta búsqueda, esta batalla interna, ese simbolismo que puede conectar la novela de Rulfo: “Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo”, hasta el divino: “Padre, por qué me has abandonado”, dicho en la cruz por un hijo sufriente y solitario.

¿Qué papel juega entonces la figura paterna?, ¿es un mito del amor romántico filial?, ¿cómo se construye ese ideario?, ¿quiénes legitiman su poder?

Mi padre se fue por los cigarros cuando tenía ocho años. Y ahora de adulta recibo de él unas dos llamadas al año. Me enseñó a ser tolerante al amor ausente y a las migajas de afecto. ¿Y el suyo?





