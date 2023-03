Historias de gorilas con placa

El secretario de Seguridad Pública del gobierno estatal veracruzano, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, se refirió a los escándalos y a las acusaciones por presunta corrupción que se relacionan con el desempeño de los elementos a su cargo.



El funcionario del gabinete de Cuitláhuac García lanzó un exhorto a los integrantes de la policía estatal para que se conduzcan en el marco de la ley y con apego a la conducta ética deseable en todo servidor público.



Al referirse a los policías señalados por abusos o presuntos actos de corrupción, el secretario advirtió que no se puede caer en este tipo de debilidades; por ello es importante fomentar todos los valores; recordar quiénes somos; de dónde venimos; y tener el coraje y la buena voluntad para no flaquear en nuestras labores.



Los elementos de la SSP de Veracruz se han visto involucrados en señalamientos por abusos contra la población; uno de los casos más recientes se registró en el municipio de Cuitláhuac; pero antes trascendieron otros hechos de presunta extorsión en Martínez de la Torre; además de una golpiza contra un sujeto en Coatepec.



El 30 de diciembre de 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación (la número 146/2021) al gobernó de Veracruz, por la detención ilegal e injustificada de elementos de la SSP a seis personas.



Más recientemente, la CNDH emitió otra recomendación (88VG/2023) dirigida al gobierno estatal, a la Fiscalía y a Seguridad Pública; se documentó que los elementos de la policía y del ente procurador de justicia habrían simulado pruebas, colocando armas y droga, para justificar un cateo en una bodega del municipio de Río Blanco.



En ese operativo fueron detenidas seis personas, presuntas víctimas de tortura.



Este domingo hubo más señalamientos contra elementos de la SSP a cargo de Cuauhtémoc Zúñiga; una dentista acusó que tres integrantes de la policía estatal la detuvieron y golpearon de forma injustificada.



En Coatepec circuló profusamente esta semana un video en el que se observa a cuatro uniformados golpeando salvajemente a una persona que se encontraba sometida y en el piso.



En Martínez de la Torre fueron evidenciados en redes sociales dos elementos de la corporación que incurrían en extorsión.



Esos casos nos remiten al tema de la certificación y acreditación policial. De acuerdo con el Seguimiento de Evaluaciones por Entidades Federativas, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los 6 mil 996 elementos de la SSP-Veracruz, sólo el 62 por ciento cuenta con aprobación vigente.



Ese reporte indica que del universo de los elementos evaluados, el 91 por ciento aprobó los exámenes de control; 7 de cada 100 fueron reprobados; y dos por ciento tienen aún pendientes los resultados.



De los elementos aprobados, el 22 por ciento por ciento perdió su vigencia.



Hoy, considerando a los elementos de la SSP, a los de Prevención Social, a los de la Fiscalía y a los policías municipales, sólo 73 por ciento de los casi 13 mil efectivos de la fuerza policial veracruzana está acreditado, de acuerdo con datos oficiales. Es decir, faltan controles; y no basta el “pórtense bien”, del secretario.



