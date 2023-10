Hora cero  | Morena, rumbo a su encuesta final 

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, se refirió al proceso interno de su partido en los nueve estados de país que renovarán gubernaturas en 2024.

Morena define este proceso como la selección de los coordinadores de los comités para la defensa de la 4T; sin embargo, en los hechos hablamos de una lucha por las candidaturas a los gobiernos estatales en nueve entidades, Veracruz entre ellas.

El dirigente morenista apuntó que todas las personas inscritas en este proceso “sin excepción”, participarán en la encuesta de reconocimiento, misma que definirá a los perfiles más conocidos; es decir, aquellos que tienen más posibilidades de ganar la encuesta.

Aclaró Delgado Carrillo que la Comisión Nacional de Elecciones tendrá la tarea de definir a los 6, 7 y hasta ocho nombres que irán a la encuesta final.

Otro insumo de información, indicó, “serán las propuestas que harán los consejos estatales; que dice la convocatoria que pueden dar dos nombres de hombres y dos nombres de mujeres… ha generado mucha confusión este tema de las propuestas de los consejos estatales a la Comisión de Elecciones; quiero aclarar que no es más que propuestas…”

Destacó que la Comisión de Elecciones de Morena “tiene como objetivo escuchar a los consejos estatales y hacerlos partícipes de este proceso, pero no quiere decir que si alguien no sale electo en un consejo estatal, ya no tiene posibilidades de competir; de ninguna manera es así; si hay un perfil valioso, que tiene la posibilidad de ganar la encuesta, claro que la Comisión de Elecciones lo va a incluir”.

No sólo eso, Mario Delgado sostuvo que todos los inscritos en los términos de la convocatoria van a la encuesta de reconocimiento, que arrojará los perfiles más conocidos, que irán a una encuesta final que definirá a los coordinadores de los comités de defensa de la 4T en los estados que renovarán gubernaturas.

No dejó lugar a dudas: los procesos de selección que llevaron a efecto los consejos estatales definieron sólo a las propuestas que serán presentadas a la instancia nacional (en el caso de Veracruz, ganaron este paso Rocío Nahe, Zenyazen Escobar, Eric Cisneros y Claudia Tello); sin embargo, a esa lista se integrarán otros nombres, que podrían ser dos, tres y hasta cuatro inscritos por la Comisión de Elecciones del partido, que considerará a quienes habiendo perdido en la instancia nacional, tendrían posibilidades de competir en la encuesta final.

En cuanto a Veracruz, es prácticamente un hecho que la lista final incluya, además de los cuatro nombres que lograron un espacio por votación en el Consejo Estatal, a Mónica Robles, Manuel Huerta y Sergio Gutiérrez, para completar siete cartas que irían a la encuesta final.

En un mes, a finales de octubre, Morena definirá la candidatura al gobierno estatal; y unos días después, a sus cartas por el Senado.

En todo caso, el escenario más probable en la selección de candidatos al interior de Morena-Veracruz no ha cambiado mucho: Rocío Nahle sigue como puntera en este proceso; en tanto que Mónica Robles, Zenyazen Escobar, Eric Cisneros, Manuel Huerta y Sergio Gutiérrez se mantienen en la pelea. @luisromero85