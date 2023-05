Hoy la LXV triunfa

La manera en que se presentan las cosas no es la manera como son; y si las cosas fueran como se presentan, la ciencia entera sobraría. Así lo sostenía quien también se dedicó a incursionar en la política y el periodismo, el eterno Carlos Marx, alemán de origen judío y un referente del pensamiento de izquierda.



En ocasiones, las cosas no necesariamente son lo que aparentan, más aún en política. Al inicio del segundo año de ejercicio legislativo, de la LXV Legislatura, la oposición completa sentenció que habría una moratoria constitucional durante el resto de los trabajos. Aturdidos y midiendo equivocadamente sus atajadas a la Reforma en Materia de Energía Eléctrica y al Plan A de la Reforma Político-Electoral, sus victorias pírricas terminaron ubicándolos en otra realidad que no es la que ellos buscan. Contrario a lo expresado por la oposición, estamos cerrando, tal vez, el periodo más productivo en materia de reformas constitucionales y de leyes secundarias, con el acompañamiento de algunas de las siete bancadas parlamentarias.



Aprendió la lección la oposición, o bien, entendió cual es su papel en esta historia, que exige una oposición responsable, no para ayudar al movimiento, sino más bien para ayudar a todo un país. No se equivoca el presidente cuando expresa que la política se transforma en virtud cuando se pone al servicio de la gente, en el entendido que, citando a otro clásico, de las diferencias surgen mejores acciones de gobierno, esto es parte de la transformación de la vida pública.



El ejercicio distinto de un instrumento que hoy en día obedece a ideales y no a intereses, eso es más de celebrarse, de suyo la negociación o llegar a buen puerto en una reforma es loable, pero hacerlo en base a conciliar los postulados de dos proyectos de nación, creo es otro éxito de la cuarta transformación.



Esta legislatura ha sido criticada de muchas maneras, desde sus oradores, sus formas, expresiones y hasta por supuesto, los encontronazos entre los dos tipos de nación que observamos en cada bloque, sin embargo, creo que hoy la LXV triunfa al dejar patente el logro de diversas reformas de la mano del cumplimiento de uno de los preceptos base de esta revolución pacífica de las conciencias, el separar el poder económico del poder político, y es así entonces como estas reformas están transitando, con sus bemoles pero en una circunstancia absolutamente distinta y propia de las democracias de primer mundo.



La política de este calado, como la democracia y la vida pública de un país en transformación, no es un logro definitivo, necesitamos defenderlo día con día, hoy el avance es manifiesto, pero no permanente, hay que seguir defendiéndolo, dignificándolo en todo orden de gobierno y en todo gesto de servicio. La tentación de regresar al antiguo régimen siempre está latente, máxime que quienes pierden con el avance democrático, siguen con poder y amor por el dinero, y conservan una extraordinaria capacidad de mentir y de sembrar, en un sector de la población, el egoísmo y el odio, que en nada ayudan a sociedad alguna, pero que para ellos es valor entendido en sus existencias.



Una posición de fortaleza que tiene esta transformación en México es el poder legislativo, de no tener el respaldo el presidente, sería otra situación la nuestra, como lastimosamente ocurrió en otras democracias en el planeta, que sucumbieron ante el poder económico de los grandes potentados que, con el pretexto de las causas apegadas a derecho, han podido lacerar las transformaciones en otros países, es por ello la importancia de la Cámara de Diputados, es por eso que México goza de una transición pacífica y por ahí debemos continuar.