Huerta: maestros “frijoleros”

Primero, el domingo 29 de agosto, en la ciudad de Veracruz, un día antes de que se aplicara la vacuna Pfizer a la población porteña de 18 a 29 años de edad, para lo cual se disponía de 114 mil dosis de este biológico contra el Covid-19...

El delegado de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, exhortó a los maestros que habían recibido la dosis única de Cansino a no intentar engañar ni buscar ser inoculados con este otro inmunógeno.

Huerta advirtió que se contaría con filtros estrictos para evitar que algún ciudadano quisiera volver a ser vacunado como, dijo, habían intentado hacerlo en Xalapa.

“Vimos que varios que se vacunaron del sector educativo con la Cansino quisieron entrar por una Pfizer y no se puede, no tiene sentido ni caso. En primera, porque su certificado para el que piensa que le va a dar pase para Estados Unidos, pues sale con la Cansino, no sale con la Pfizer; segundo, los vamos a detectar porque estamos teniendo mecanismos para impedir que esto ocurra. Pero si alguien se ‘colara’, pues no va a tener segunda dosis porque no le daríamos la segunda dosis”, afirmó en aquella ocasión ante los periodistas porteños.

Posteriormente, el 7 de octubre en la capital veracruzana, el funcionario reiteró la misma advertencia pero con un comentario que tuvo gran repercusión mediática por su tono sarcástico.

“Que no exista el racismo en la vacuna. Hay quien piensa que vacunándose con la Pfizer casi se vuelve gringo, habla inglés, va a pasar a los Estados Unidos sin visa y no es cierto, se necesita visa. Van a seguir comiendo frijoles y tortillas”, declaró irónicamente a los reporteros.

Esta vez informó que en los módulos de vacunación instalados en Xalapa habían detectado alrededor de mil personas, entre ellos a 754 docentes, que intentaron ingresar por la segunda dosis de Pfizer cuando no les correspondía.

“Como dicen en el argot: ‘los agarramos con las manos en la masa’, queriéndose poner la segunda dosis. No se les va a vacunar porque no tienen la razón, porque ya tenían Cansino, no lo vamos a permitir. Vamos a mandar el reporte de estos trabajadores a la secretaria Delfina (Gómez Álvarez) y al secretario Zenyazen (Escobar García)”, refiriéndose a los titulares de las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Educación de Veracruz (SEV).

Pero lo que Huerta soslaya es que los maestros buscan ser vacunados con la Pfizer porque está científicamente comprobado que es mucho más efectiva que la Cansino.

De hecho, Estados Unidos acaba de anunciar que no permitirá el ingreso de personas que hayan sido vacunadas con biológicos sin validación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre ellos Sputnik y… Cansino.

En Martínez de la Torre, donde oficialmente se reportan más de 230 fallecimientos por Covid-19, aplicaron la vacuna Cansino. Una de las últimas víctimas fue el exalcalde Hilario Ruiz Zurita. Su esposa y chofer, inoculados también con este inmunógeno, milagrosamente salvaron la vida.