En la pasada concentración en CDMX del 27 de noviembre, que celebró el cuarto aniversario de esta administración, el Presidente refirió que las acciones realizadas durante estos años han sido guiadas por principios políticos, económicos y sociales a los que definió como “Humanismo Mexicano”.



A partir de ese momento, muchos se preguntaron por la definición de ese nuevo concepto recién mencionado, del cual ya había el Presidente, unos días antes, avisado que se encontraba en su búsqueda para definir el gran proyecto que encabeza y del cual espera quede como legado de su gestión.



El Presidente dijo:



“Aun cuando lo fundamental son los hechos, no deja de importar cómo definir, en el terreno teórico, el modelo de gobierno que estamos aplicando. Mi propuesta sería llamarle ‘Humanismo Mexicano’ no solo por la frase atribuida al literato romano Publio Terencio, de que ‘nada humano nos es ajeno’, sino porque, nutriéndose de ideas universales, lo esencial de nuestro proyecto proviene de nuestra grandeza cultural milenaria y de nuestra excepcional y fecunda historia política”, explicó.



Efectivamente, el Presidente dijo una gran verdad. El proyecto que encabeza, y que defendemos junto con él millones de personas, es un proyecto que se basa en la enorme historia política del país.



Para tener una mejor idea de lo que AMLO refiere hay que revisar un poco de historia. El término propuesto proviene de un análisis profundo de los grandes procesos históricos que ha tenido México, especialmente los tres primeros: el primero, la Independencia, que fue inspirada en las ideas de la Ilustración, la Declaración de los Derechos del Hombre y en el proyecto de soberanía de los países para emanciparse de las monarquías. El segundo, la Reforma, también inspirada en las tesis de la Ilustración retomando las ideas de Libertad, Igualdad y Fraternidad con énfasis en la libertad de pensamiento y el establecimiento de derechos básicos. El tercero, la Revolución, la cual incorporó en la lucha los llamados Derechos Humanos de segunda generación, mejor conocidos como Derechos Sociales (derecho al trabajo, a un salario mínimo, a la organización sindical etc.), y finalmente la 4a Transformación, que en el Humanismo Mexicano haría referencia a la suma de las luchas históricas del pueblo mexicano mencionadas.



Todas esas luchas se cristalizan en lo que hoy vivimos, una nueva política económica, moral y social que fomenta el progreso con justicia, es decir, la distribución equitativa del ingreso y la riqueza, principalmente reflejada en los programas sociales que dispersa la Secretaria de Bienestar que llegan a 30 millones de familias y al 85% de los hogares mexicanos, política social que ha tenido la aceptación de la mayoría del pueblo mexicano. Esto sería lo que entenderíamos por Humanismo Mexicano.



Este término fue para muchos, el término esperado, pero para otros incluso se convirtió en una afrenta pues partidos como el PAN alegaron que la palabra humanismo, al estar en los estatutos que lo definen como partido político, les pertenece por derecho y, amenazaron con demandar al Presidente ante las instituciones respectivas para prohibirle hacer uso de la palabra.



Con todos los avances y logros que día a día se van realizando y que se reflejan en que tengamos una de las monedas más fuertes del mundo, un nulo endeudamiento, un aumento al salario del 20%, una inflación menor a la de países como EEUU, una tasa de crecimiento anual del 3%, por mencionar algunos, y sumados a los miles de olvidados que nunca antes fueron atendidos, pues debemos sentirnos orgullosos de este Humanismo Mexicano, y debemos atender la solicitud que hizo el Presidente al final de su discurso de defenderla y seguir impulsándola.



FB: @ManuelHuertaLG



TW: @ManuelHuertaLdG



IG: manuelhuertalg



TikTok: manuelhuertalg



YT: @ManuelHuerta