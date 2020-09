II Informe, hueco y sin sentido

El enésimo informe que rindió el Presidente en estos más de 20 meses, ahora con motivo de su segundo año de gobierno, nos dejó un mal sabor de boca; lejos de darnos certidumbre y esperanza, generó una serie de cuestionamientos, siendo el primero de estos a qué país se refirió, pues está claro que mientras Morena cree que nos tiene en el primer mundo, millones de familias la están pasando muy mal por la crisis sanitaria y económica.

¿A dónde fueron a parar los 500 mil millones de pesos en austeridad y en la “no corrupción que dizque se ahorraron y que tanto presume?, porque nosotros, como representantes populares, seguimos atentos el reclamo de micro y grandes empresarios que no han recibido un solo apoyo, a pesar de que ya llevamos más de seis meses de confinamiento; el de los campesinos, a los que no se les han mandado recursos y, peor aún, de los familiares de los niños con cáncer, que no reciben sus tratamientos completos y puntuales.

¿Por qué no nos explicó, de frente, a todos los mexicanos, cómo es que perdimos 10 puntos el Producto Interno Bruto (PIB)? ¿Será acaso porque una de las primeras acciones del gobierno morenista fue ahuyentar a los inversionistas cancelando proyectos? ¿Qué les dice a los 2 millones de mexicanos que se han quedado sin empleo durante su administración, a los miles de propietarios de negocios que han tenido que bajar la cortina, a las 10 millones de personas que se prevé pasen a la pobreza extrema? ¿Y así cree que ya pasó lo peor? ¿Será que Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no le avisó que los guardaditos se terminaron y que aún nos esperan tiempos complicados? La realidad, como lo hemos dicho, es otra.

Una de las peores formas de gobernar es no entender y aceptar la realidad. Autocalificarse como el segundo mejor presidente del mundo no solo es pretencioso, es la muestra más clara de que Morena, de la cabeza a los pies, ni escucha ni ve a las familias de México. Decir que el 65 por ciento de los mexicanos revela su interés político-electoral y no el de dar solución a la doble crisis.

Por eso la agenda del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se centra precisamente en las familias, en resolver sus prioridades, su aquí y ahora. No quitaremos el dedo del renglón hasta que se haga justicia a las mil 916 mujeres que fueron asesinadas en el primer semestre del año; vamos a empujar por las 5.3 millones de personas a las que Morena les quitó el Seguro Popular al llegar; trabajaremos por todas las familias afectadas por el cierre de los 5 mil comedores comunitarios, por todos los enfermos que han padecido el desabasto de medicamentos para VIH, hipertensión, lupus, diabetes y cáncer. Sus cifras alegres no son acordes a las de un pueblo que está de luto, desesperado y sin empleo.

Las y los diputados federales del PRI, nuestros compañeros senadores, todos quienes portamos orgullosamente las siglas de nuestro partido, sí estamos preparados para atender la realidad de un país que clama a gritos que todos hagamos lo propio. Ese es y seguirá siendo nuestro compromiso.

Diputada federal del PRI

