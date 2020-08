Imagina Radio

Nadie de los que tenemos el hábito de leer dudábamos que el nuevo siglo traería una revolución tecnológica y con ella nuevos inventos que harían que las utopías cobraran realidad.

El acortamiento de los tiempos en los viajes trasatlánticos, buques con mayor capacidad de carga, aumento en los viajes al espacio, teléfonos celulares con música y televisión, los autos eléctricos, diversas operaciones manufactureras con robots, los trenes que rompieran las velocidades de cien kilómetros por hora, la televisión digital, por señalar solo algunas.

Comentar todo esto con los amigos y la familia en los últimos años del siglo XX daba pie a que nos preguntaran ¿de cuál fumaste? En lo personal estaba convencido de que el futuro nos alcanzaría.

Para esas fechas (transición de siglo XX al XXI) era un hombre atraído y convencido del enorme poder que tenía la radio. Lo había verificado cuando tuve la enorme fortuna de ser candidato a gobernador de Veracruz, en 1992, cuando ante la falta de recursos económicos decidí tocar todas las estaciones de radio, en el entendido que si no me querían recibir, allí me les plantaba hasta que lo hicieran, situación que dio resultado, ya que no hubo una sola radiodifusora que no me abriera las puertas.

Uno de los camaradas que me acompañó en toda la gira, cansado ya de tanta desvelada me llegó a preguntar por qué no dejaba un solo día de ir a la radio y le contesté: “porque a través de este medio le hablo a decenas de miles de hombres y mujeres, cosa que nunca podríamos hacer en los mítines y demás reuniones, porque no tenemos dinero para concentrar a esa población”.

Y así fue, los resultados electorales que obtuvimos ese año fueron extraordinarios: el PRI-gobierno nos reconoció más de cien mil votos. El hecho de haber dado a conocer mi plataforma electoral y mi programa de gobierno a través de la radio fue un éxito rotundo y desde ahí siempre deseé tener un micrófono enfrente y una frecuencia radial para dar la batalla para transformar este país a través de las ideas.

La posibilidad de hacerlo llegó en la década de los 90. Pude tener una frecuencia en la ciudad de Poza Rica con una estación de FM, pero pudieron más la conciencia y los principios que la ambición y desechamos ese camino fácil, pero en 2009 un amigo extraordinario de la Ciudad de México me informó sobre la radio-internet que me entusiasmó sobremanera, porque me brindaría esa enorme posibilidad de transmitir a cientos de personas. En Xalapa, si la memoria no me falla, Juan Antonio Nemi ya operaba Radiover con un éxito increíble, lo que me animó a construir en 2010 Imagina Radio, que sale al aire el 6 de agosto y hasta la fecha, con subidas y bajadas, problemas, sinsabores, pero también con muchísimas alegrías, hemos estado ininterrumpidamente cubriendo con nuestra señal, desde la ciudad de Altotonga, todo el planeta.

Imagina Radio ha sido voz de ecologistas, a quienes se les otorgaron programas para difundir su lucha y educar a la vez; de jóvenes preparatorianos inquietos por adentrarse en este mundo de la comunicación; de poetas para que nos deleiten el oído; de mujeres para que expresen sus motivos de organización y lucha; de artistas locales y regionales que han dado a conocer sus canciones y discos, entre otros.

Ha sido y seguirá siendo una radio cultural-educativa hasta que la vida nos lo permita, voz de todos los que quieran expresar sus sentimientos, objetivos, planes con la sociedad y el bien común, sin limitante alguna más que conducirse con respeto.

El pasado jueves Imagina Radio cumplió 10 años. Muchas gracias a los que me ayudaron en este sueño, a los que han obsequiado tiempo, ideas, dinero, recursos materiales. Mantener viva una estación de radio-internet es difícil.

Gracias por todo lo que han aportado, pero sobre todo gracias a los ciber-escuchas que nos prefieren todos los días por sobre la radio comercial. El saber que así lo hacen nos da una enorme felicidad y alienta a seguir en este gran proyecto.

