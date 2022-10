Implosión en Morena

No ha sido una, no han sido dos, sino múltiples veces las que he dejado constancia en este mismo espacio, de la descomposición que más temprano que tarde alcanzaría a Morena, argumentando en ellos los factores que lo harán posible, partiendo del ADN que arrastran su dueño y la inmensa mayoría de su estado mayor, cargado de sectarismo, oportunismo, ambición, servilismo, corrupción, como lo mostraron en el PRD y antes en el PRI. Ahí está la historia que registra todas sus trapacerías y traiciones de estas tribus, como ellos mismos se bautizaron.



Escribí también que elección tras elección irían perdiendo millones de votos (como ha sucedido) y que la campaña presidencial de 2024 será su Waterloo (como ocurrirá), porque arribarán a la misma enfrentados, divididos por la ambición del poder, como ya está sucediendo.



Apenas la semana pasada, uno de los fundadores de Morena, amloista de corazón desde que éste llegó al PRD en 1989, defensor a ultranza del Presidente desde hace más de 30 años en diversos foros radiofónicos, televisivos y en las redes sociales >John Ackerman<, le acaban de quitar el programa que tenía en canal 11 de televisión (IPN), y su espacio que por décadas mantenía en el periódico oficial del obradorato >La Jornada<, todo por denunciar las corruptelas que imperan en Morena, y a los funcionarios ineptos, tránsfugas, incapaces y corruptos que AMLO tiene en su gabinete, y en varios gobiernos estatales del partido magenta.



Hace tres semanas, John Ackerman encabezó un multitudinario mitin en la Ciudad de México, que congregó a varios miles de morenistas para levantar firmas que utilizaron para denunciar, ante las autoridades electorales federales, el fraude que fue el congreso nacional morenista, y desde mi óptica, esa fue la gota que derramó el vaso.



“Tanto mi programa de televisión en canal 11, como mi columna en La Jornada, tenían audiencias amplias y consolidadas, con cientos de miles de espectadores y lectores semanalmente… he esperado pacientemente para que se reactiven mis colaboraciones. Me negaba aceptar la dura realidad, pero ha llegado el momento de abrir los ojos”, tuiteó Ackerman la semana pasada, señalando a AMLO como el responsable de esos despojos.



Y como él, otro de los ideólogos de Morena, Gibrán Ramírez, otrora archidefensor de ese instituto político, sentenció: “Morena es el partido más autoritario de México y tiene fecha de caducidad”.



Ahí están también los planteamientos de otro de sus pilares y fundadores: Porfirio Muñoz Ledo, ya de todos conocidos, que desnuda no solo al partido Morena, sino al propio Andrés Manuel, inclusive, de quien afirma: “Debe renunciar para irse a su rancho, en Palenque, Chiapas”.



La cereza, sin embargo, la puso la escritora Elenita Poniatowska en la feria internacional del libro en Monterrey, el pasado jueves 13, cuando públicamente acusó: “Andrés Manuel no ha hecho nada de lo que esperábamos por la cultura. No se ha ocupado de la cultura, tanto él como su mujer son historiadores, pero no se ha visto un interés. Es una pérdida y un error”, señaló.



No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue, y la de Morena y el gobierno de AMLO están ya a escasos 20 meses (tomando en cuenta que las elecciones son el 2 de junio de 2024), de que la sociedad mexicana les cobre los agravios recibidos.





