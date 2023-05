La inclusión va más allá de una simple «suma» o «adición» de personas o cosas. Es un enfoque social que reconoce y valora la diversidad, las habilidades y potencialidades únicas de cada individuo, buscando que todas las personas sean parte activa de la sociedad, en igualdad de condiciones.



Según la UNESCO, la inclusión es una oportunidad para enriquecer a la sociedad a través de la participación activa en la vida familiar, educativa, laboral y social fomentando un mundo más equitativo, respetuoso y enriquecedor. Los seres humanos somos más iguales que diferentes, sin embargo, somos más diversos que iguales y eso ha sido la causa de una injusticia social históricamente documentada. A través de los siglos se ha hecho creer que se vive en un cuento de hadas que simula un mundo lleno de reinos maravillosos donde todas las personas son de raza pura de piel blanca, ojos claros, sin discapacidad, religiosamente correctos y heterosexuales.



Llevamos años tratando de salir de este sistema lleno de estereotipos heteronormados con privilegios sin éxito a pesar de que ya hay más leyes respetando la diversidad de las personas.



Cuando se violan los derechos humanos, el intento de inclusión llega a lo absurdo y es completamente falso, donde el Estado debería de crear las condiciones legales, jurídicas y normativas para generar las políticas públicas que eliminen este tipo de prácticas en los grupos históricamente vulnerados. No reconocer que existe una población diversa es excluir; no visibilizar las necesidades de estas personas, es un acto de discriminación. En México hubo una época en la industria cinematográfica que los personajes negros eran actores blancos pintados de negro, los indígenas eran actores blancos con la cara sucia y hablando mal el español. Es de dar risa, muy ofensiva y discriminatoria, sin embargo, socialmente era aceptado normalizando esa discriminación. El término de “inclusión forzada” surge en Estados Unidos con un enfoque negativo y con la finalidad de descalificar y desacreditar a los grupos minoritarios o marginados por motivo de su género, su origen étnico, discapacidad, orientación sexual, entre otros. Cierto sector de la sociedad se ha empeñado en utilizar esta definición para generar una campaña donde pretenden confundir que esas minorías no deben ser visibilizadas y que no tienen por qué acceder a derechos que les lleve a una igualdad sustantiva.



Para muchas personas, sin embargo, esta práctica presenta cierta polémica, en particular en el ámbito del entretenimiento, pues perciben actos de imposición donde quizá no hace falta. Si se permite esta normalización de discriminación, las personas con discapacidad, de pueblos originarios, afrodescendientes, las poblaciones diversas y personas migrantes, en la realidad estarían excluidas de todos los ámbitos educativos, sociales y laborales.



El término de “inclusión forzada”, al igual que el de “ideología de género” no existe y lo único que persiguen es perpetuar un poder fáctico desde el machismo, la misoginia, el racismo, la xenofobia y la homofobia. No caigamos en el engaño de los grupos antiderechos; no más discriminación.



*Maestro. Activista