Incompetencia es igual a ineficacia

¿Dónde está la ilegalidad?, preguntó el lunes el presidente de México desde su púlpito, cuando un reportero le cuestionó sobre el proceder de los senadores y las senadoras morenistas, la noche del viernes 28 de abril, cuando cada 10 minutos aprobaban un dictamen enviado por la cámara baja del Congreso de la Unión, sin tener tiempo ya no para leerla y reflexionarla, sino para siquiera hojearla.



“Antes lo hacían eso”; “igualitos los del PRI”, “fast track”, “en el edificio de Banamex, el recinto alterno era Banamex, o sea, salían en la madrugada, los llevaban en camiones escoltados”, dijo el presidente en su ya natural tono molesto, por el reclamo que le hacia el reportero sobre los autobuses que condujeron a sus senadores(as) de la 4T del Palacio Nacional, a la antigua casona de Xicoténcatl, donde fueron a recibir “línea del mesías”, para que sin titubeos, con ceguera disciplinaria, NO aprobaran un consejero más al INAI, y se despacharan en 3 horas con 20 minutos los 20 dictámenes sin chistar nada, tan solo levantando su dedo, o pronunciando su apellido y nombre con las mágicas palabras: A FAVOR del dictamen.



Para los que tenemos experiencia legislativa, ya por haber sido legisladores y/o asesores en el congreso local o federal, conocemos el procedimiento, la técnica legislativa y sobre todo, los tiempos que se lleva uno para conocer los dictámenes, leerlos, consultarlos comparativamente con los preceptos que se pretenden modificar o extinguir, analizar los conceptos legales que se afectarán que consumen no solo horas, sino días enteros de estudio y reflexión, y que aquí, a los senadores(as) morenistas solo les llevó 2 o 3 minutos leer cientos de hojas que contenían la exposición de motivos y el dictamen, y en 7 u 8 minutos más votarlos económica o nominalmente. 10 minutos en total. ¡Uf, que inteligentes, que superdotados estos hombres y mujeres cuatroteístas!



Así actuaron los senadores y las senadoras de la 4T la noche del viernes. Olvídate de los procedimientos que violaron, sino la desfachatez, abyección y desvergüenza con la que actuaron. Por algo muchos de ellos salieron de la famosa tómbola.



Y como ellos están sus diputados(as), y los funcionarios del gabinete federal, los y las gobernadoras y miembros de su staff en cada estado, todos ellos, premeditadamente colocados por el presidente allí, a sabiendas de su ineficacia e incompetencia, para erigirse él, entre todos esos enanos como el gigante, él manda más, el único que puede exigir obediencia ciega y lealtad total.



Semejante error le está costando al país, cuatro años y medio después, la catástrofe que vivimos: a) Que el gobierno de los Estados Unidos esté a punto de meterse al país para detener a los chapitos, violando nuestra soberanía nacional. b) Ser testigos de una corrupción, peor que las que hizo el Partido Revolucionario Institucional o el PAN, como es el caso de Segalmex, con un robo de más de 15 mil millones de pesos, y que el responsable este protegido en la secretaria de gobernación, cobrando cada quincena sus emolumentos. c) Observar la muerte de 40 migrantes asfixiados y/o quemados, y el responsable disfrutando libertad, salario constante y sonante cada quincena y todo, por ser amigo del presidente de la república. d) La desaparición del Insabi. Si, ese instrumento que desapareció al seguro popular y nos conduciría a disfrutar los servicios de salud pública mejor que los de Dinamarca, y terminó como el peor fracaso de un gobierno inepto, que por no planear ni tener una idea clara de lo que es la función pública, tuvieron que desecharlo, después de los estragos que ocasiono, principalmente con las muertes de varios niños con cáncer, a los que nunca les dieron sus medicamentos.



Y lamentablemente la lista podría seguir, porque allí está la desaparición del Conacyt, pero de este y otros temas, los guardamos para otra columna.



PD. De presentar la oposición en el Senado de la República recurso de inconstitucionalidad contra este paquete de 20 dictámenes aprobados fast track, la madrugada del viernes 28 de abril, desde hoy les aseguro que la Suprema Corte de Justicia les anulará todo el procedimiento.





