La indefensión aprendida es un tecnicismo que se refiere a la condición de un ser humano o un animal que aprendió a comportarse pasivamente, con la sensación subjetiva de no poder hacer nada y que no responde a pesar de que existen oportunidades de cambiar la situación adversa.

La indefensión aprendida fue descubierta en 1965 por el psicólogo Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania, mientras estudiaba el comportamiento de los perros que habían sido sometidos a pequeños electroshocks, no actuaban en subsecuentes situaciones adversas de las que podían escapar, por lo que habían aprendido que inevitablemente recibirían una descarga, con personas lo realizó con ruido y llegó a la conclusión de que no hay nada que puedas hacer cuando se aprende, y una vez aprendido, el resultado será opacidad.

El síndrome de la intensión aprendida se da en las personas y ahí entran los hombres, en un proceso legal para las mujeres se le llama “síndrome de la mujer maltratada” y está penado, eso da una perspectiva de género que por automático la mujer sea la víctima.

Un ejemplo de este síndrome llamado “Indefensión Aprendida” en los animales es en los circos, cuando un elefante es amarrado con una cadena corta, prendido de una pequeña estaca y está ahí padeciendo las inclemencias del tiempo, sumiso, pasivo, cuando el elefante con su gran peso podría escapar, no lo hace porque aprendió que debe permanecer ahí, anclado a esa cadena, soportando atrapado en el miedo y la sumisión aprendida. Y ahí morirá víctima del maltrato o será sacrificado por su agresor.

Las águilas las adiestran, las sueltan y vuelan alto, pero en el momento que las llaman con un silbato, ellas regresan a su cautiverio, pudiendo escapar y no regresar a su jaula, pero regresan, eso aprendieron, a estar cautivas, a ser pasivas, a realizar sus vuelos condicionados y aceptar su comida racionada y ahí mueren haciendo lo que aprendieron, algunas a cazar, regresan para estar a la orden y antojo de su opresor.

El maltrato al hombre es una violencia más silenciosa, históricamente el hombre es una figura masculina y se ha estereotipado con una característica de fuerza física y por la “insensibilidad machista” el maltrato al varón es más habitual de lo que pensamos. La violencia a los hombres también se da de forma silenciosa, sin que se denuncie por factores como el machismo, sienten que pierden su masculinidad si dicen que son maltratados por su propia esposa o pareja, por la vergüenza o sentirse en desventaja ante las autoridades. Estadísticas del Inegi revelan que 35% de hombres sufren violencia.

¿Por qué el hombre sufre indefensión aprendida? Porque sufrieron violencia familiar, fueron golpeados por el padre, naturalizaron los golpes con el cinturón, patadas, bofetadas, gritos, etc., y esto fue a vista de la madre que no hizo nada para defenderlos, aprendió que la violencia y el maltrato son normales, además justifica a su agresora, diciendo que no pasa nada y se refugian en el trabajo, las drogas, alcohol, creyendo que maquillando su dolor, coraje, frustración y abandono se acabará fingiendo que “no pasa nada”.

El abandono a las mujeres es violencia, así debe ser para los hombres, como lo ordena el artículo 4 de la Constitución federal; estamos en tiempos de cambios y de igualdad, que así sea.

Los hombres son abandonados a medias por sus parejas, llenas de celos y venganza, no los dejan en su totalidad, solo los manipulan, maltratan psicológicamente, los chantajean con los hijos, y la mayoría de veces los hijos fueron alineados parentalmente desde niños, solo aprendieron a recibir la pensión alimenticia o que el padre fuera el proveedor, el que paga las cuentas, pero en cuestión de sentimientos nada. Cuando son adolescentes están llenos de odio contra el padre y hechos unos adultos solo sienten desprecio o les nace un interés económico o laboral mal aconsejados por la madre, les hacen creer que todo lo que logró y tiene el padre son de esos hijos ingratos, que nunca demostraron y dieron amor al padre porque así los alineó la madre, esas mujeres ya no quieren a sus parejas, pero tan poco los quieren ver felices, y nunca los van a dejar, el hombre termina sin nada porque los hijos crecieron y se adueñaron de todo lo que trabajó. El papá muere solo, enfermo y pobre.

lexfemme.12@hotamil.com