Individualismo y mercado, los nuevos valores en la teoría política

Poquito antes de que empezara la pandemia en México (enero o febrero), un extraordinario amigo, master de la Universidad Veracruzana, me planteó escribir un ensayo sobre teoría y ética política para insertarlo en un libro. Me dio las razones del porqué de su invitación, así como la imperiosa necesidad de que el texto sirviera, principalmente, para que los jóvenes universitarios aprendieran sobre conceptos como congruencia, moral, lealtad, principios etcétera, que hoy día, en la vida, se han perdido principalmente en el sector de la política.

A decir verdad, no había tenido tiempo para tal proyecto. Tengo varios libros acumulados que he comprado, más otros que me han obsequiado cada 10 de julio, que aprovechando el "quédate en casa" comencé a leerlos, hasta que la semana pasada me llamó telefónicamente para reiterarme la invitación, dándome, además, argumentos sólidos para iniciarlo, porque observamos cómo los funcionarios en México han desvirtuado el fin de la política, por culpa de los hombres y mujeres incrustados en los tres niveles de gobierno, que han dejado de perseguir el bien común, por defender los intereses personales y de grupo.

Baste una pincelada del individualismo que permea a los gobiernos municipal, estatal y federal como para confirmar lo podrido que está el sistema político mexicano. Veamos:

1,- El Partido Revolucionario Institucional había conformado con el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano el famoso bloque opositor, para frenar los embates en el Congreso de la Unión de los legisladores de Morena y sus satélites. Su propósito era detener los cambios constitucionales que ese grupo pretende para otorgarle meta facultades cuasi dictatoriales al titular del Poder Ejecutivo. Lo habían logrado hasta que la semana pasada el PRI traicionó el acuerdo y se alineó a Morena, primero para que pudieran convocar a un periodo extraordinario de sesiones, y horas más tarde para votar una ley que alentará la destrucción de la industria farmacéutica nacional y con ello, la pérdida de decenas de miles de empleos. En pocas palabras y como ya lo veníamos comentando, el PRI-MOR es una realidad porque habrá que decirlo, Morena es ya una sucursal del PRI.

¿Dónde quedó el objetivo de ese partido de reconciliarse con el pueblo defendiendo sus intereses, como se había comprometido públicamente cuando perdió la presidencia de la republica en 2018?

Pudo más su mercantilismo de grupo político que los derechos a la salud, a la vivienda, al empleo y a la educación de los mexicanos,

2.- En Veracruz, apenas el jueves vimos otro acto de traición y deslealtad. Los diputados y diputadas del Partido (de) Acción Nacional que habían jurado y perjurado ser los abogados de los veracruzanos, de erigirse como los garantes de sus derechos y bienes, de afirmar ser el único partido político de oposición a Morena en el estado, pues nada, que votaron para darle al partido de López Obrador el control absoluto del Poder Judicial y convertirlo así en su brazo ejecutor, es decir, para doblar jurídicamente a sus opositores. De esa forma, el apotegma del tlatoani de “estás conmigo o contra mí: defínete”, lo acompañarán no con el "cooperas o cuello", sino con el " te alineas a Morena o cárcel", y a los panistas el valor se les acabó el jueves, ubicándose ya con Morena ocho legisladores.

¿Y sus compromisos públicos de ser los que combatirían las acciones gubernamentales dictatoriales de Cuitláhuac García y sus secretarios? Nada, quedaron sepultadas, porque antes que seguir al lado de sus votantes están los intereses personales y de su grupito. Al partido y sufragantes que los llevaron al cargo de legisladores, los traicionaron.

3.- ¿Con esa ética convocan el PRI y el PAN a Movimiento Ciudadano a una alianza electoral, para derrotar a Morena el 6 de junio del año próximo? ¿Con esa demostración de principios quieren el PRI y el PAN que los mexicanos les crean que son opositores a las políticas públicas del actual gobierno federal, que prometió combatir la corrupción y le da a Emilio Lozoya un trato VIP (ya está en su residencia de 34 millones de pesos), evitando que pise la cárcel, dejando a sus cómplices familiares en paz, sin exigirle que regrese a la hacienda pública los millones de dólares y bienes mal habidos, y protegiendo, además, al propio Enrique Peña Nieto?

¿Cuántos campesinos y obreros están presos por haberse robado un pedazo de comida, mientras AMLO exige a la Fiscalía General de la República que cuiden mucho a Emilio Lozoya y le den ciertos privilegios?

Atrás han quedado los principios que guiaban la lucha partidaria y que nos hacían coincidir con muchas personas más, organizándonos para combatir a los malos gobernantes, aprovechando las elecciones para junto con la ciudadanía, sustituirlos y colocar a los mejores hombres y mujeres y ya allí, en el cargo público, predicar con el ejemplo.

4.- Sí, es cierto, hace falta escribir sobre teoría política y ética política; hace falta construir una nueva generación de hombres y mujeres que entiendan que por encima de su individualismo está el interés colectivo, porque al paso que vamos los mexicanos se están quedando sin alternativas electorales para generar un gobierno que lo que prometa en campaña, lo cumpla cuando asuma el poder público.

5,- A menos de 10 meses para las elecciones federales y locales en Veracruz, el PRI traiciona al bloque opositor y el PAN en Veracruz se fractura alineándose, como el Revolucionario Institucional, a Morena.

La batalla será titánica, no hay duda. Habrá que prepararnos para ir contra todos esos partidos solos, convencidos que la nación atraviesa por momentos amargos y difíciles, con un gobierno federal necio, sordo, inoperante, corruptor, solapador y desleal al pueblo de México.

Ha llegado la hora de las definiciones, como lo exige AMLO. Mi conciencia me dicta mantenerme en mi trinchera, decidido a dar el combate, aunque fuera con un puñado de gente que piensen que México no está para ser liderado por un personaje autócrata……. ¿Y tú?

