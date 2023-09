INE, ¿excluyente?

El 13 de septiembre, mientras todavía se vivía la efervescencia de quien coordinaría a nivel nacional los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, ante el asombro de los grupos que no pertenecían al de Claudia Sheinbaum Pardo, el INE revivió el Plan B que presentó en marzo del año en curso.

Ya se los había advertido en una publicación anterior donde explicaba puntualmente el riesgo de disminuir las acciones afirmativas para las personas en situación de vulnerabilidad obtuvieran el nombramiento para acceder a un cargo de elección popular y ocupar algún escaño en la Cámara alta y en la Cámara baja, para poder dar representatividad a los sectores sociales históricamente olvidados.

Esto significa un retroceso impresionante a los derechos políticos de todos estos grupos que habían logrado un avance significativo. Déjeme explicarle por qué. Como parte de las medidas incluyentes que aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE), derivadas de la sentencia SUP-RAP-121/2020 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los partidos deben postular candidaturas a diputaciones federales con personas integrantes de los grupos en situación de vulnerabilidad en cualquiera de los 300 distritos electorales federales. No existía un tope para poder acceder a estas postulaciones, sin embargo, viendo la importancia de representatividad de la población LGBTQ+, el TEPJF consideró que tendrían que haber ocupado 18 curules en el Congreso de la Unión, no fue así, sólo hubo cuatro escaños para este sector social.

El INE tiene la tarea fundamental de promover la participación democrática ciudadana de todas las personas; sus funciones deben realizarse bajo el principio rector de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, sin discriminación y máxima publicidad. Lo integran consejeros que desde su compromiso con el organismo autónomo, sesionan a favor de un Estado de Derecho progresista en materia electoral, pero no olvidemos que también lo integran representantes de los partidos políticos, quienes han soslayado y evitado que no se consideren ciertos grupos en estas cuotas políticas tan importantes.

Con la aprobación del Acuerdo, deja en claro que México, desde sus instituciones, sigue siendo excluyente, discriminatorio y violentador de los derechos humanos y políticos de estos sectores de la población. Para diputaciones de mayoría relativa sólo aprobaron 12 acciones afirmativas, 8 para diputaciones de representación proporcional y 4 para senadurías.

Esta resolución atenta contra el principio de progresividad de los derechos humanos, principio que no debería tutelarse y prohíbe la regresividad, que impida adoptar medidas que, sin plena justificación constitucional, disminuyan el nivel de protección a los derechos humanos, como se contempla en el orden jurídico del Estado mexicano.

Si bien las acciones afirmativas tienen una naturaleza temporal y tienden a desaparecer cuando el contexto de discriminación o exclusión que pretendían compensar ha dejado de existir, lo cual no ha ocurrido, ya que no se ha revertido el contexto de discriminación en contra de los diversos grupos en situación de vulnerabilidad, por eso me extraña sobre manera lo que este instituto ha determinado, pues tampoco se incluye una justificación reforzada para disminuir los espacios de estas acciones afirmativas.

*Maestro. Activista.