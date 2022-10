“El rostro es la palabra de los niños que no poseen voz porque ha sido tan estruendoso en ellos y ellas el impacto de la guerra, del desplazamiento forzado, hambre, violencia, injusticia, discriminación y el poder adulto que ha exacerbado su condición de vulnerabilidad quedando a merced de quienes tengan la capacidad de escucharlos responsable y solidariamente en su silencio”, opina Ofelia Roldan.



Silvia López de Maturana y Violeta Pankova expresan: Pensar las infancias vulneradas hoy, reconocerlas como una subcultura cívica, entender sus inquietudes, temores y potencias creativas, implica inscribirlas en el complejo escenario actual de radicales cambios civilizatorios, de rediseño del mapa geopolítico mundial, despolitización, fragmentación y polarización social, problemas ecológicos planetarios, interdependencia económica, comercial, comunicacional y cultural global, crisis de las ciencias sociales entendidas como interpretación del mundo contemporáneo, etc. Son cambios para los cuales aún no tenemos respuestas; estamos ante preguntas esenciales e inquietantes que imperativamente exigen ampliar los registros y protocolos de escucha, interpretación y lectura del mundo infantil. El Grupo de Estudios Avanzados-Infancias Vulneradas (GEA-IV) de la Universidad Andrés Bello de Chile, recién presentó el libro Infancias Vulneradas que “busca sensibilizar sobre la naturalización de la endémica violencia familiar, social, institucional y política que afecta a las infancias, sobre la pertinencia de las políticas educacionales y los vicios solapados de algunas prácticas pedagógicas institucionalizadas y sobre los peligros de la normalización institucionalmente legitimada que afecta a la condición y dignidad de los niños y niñas, que reconocemos como una auténtica virtud”. El libro contiene nueve artículos de temas diferentes, pero que se entrelazan conformando una trama que permite ponderar la gravedad de las vulneraciones, al tiempo que proponen perspectivas y sugerencias que pueden aportar a la superación de estas prácticas. Es un intento de identificar, repensar y revertir las diversas vulneraciones de la niñez. Si bien seguimos en deuda con las infancias vulneradas, reconocemos avances en las políticas públicas y prácticas educativas, así como en las reformas y los preproyectos legislativos. Explorando las incertidumbres, trazamos el largo camino de la esperanza, comentan los autores. Quiere esto decir que de la concepción de educación y de la calidad de los procesos, que a propósito de ella se desarrollen, depende que los niños se reconozcan en su potencia y desplieguen desde temprana edad las capacidades y agenciamientos necesarios para participar en la identificación y resolución de las situaciones que vulneran sus derechos, en función de una vida digna; o que, por el contrario, se abandonen en ellas permitiendo que su rostro se borre y su vida se aquiete en el umbral de la impotencia y la incapacidad. El problema, específicamente en términos educativos, está asociado a las pretensiones homogeneizantes que desconocen estas formas particulares de ser vulnerable y, por tanto, no dan cabida a la toma de conciencia de que esa condición de vulnerabilidad es en esencia potencial de desarrollo para cada sujeto, es insumo para el cultivo de su propia humanidad y, por tanto, demanda acercamientos metodológicos específicos y formas de acompañamiento diversas que posibiliten, como diría Max Van Manen, influir sobre la influencia y marcar la diferencia.



“De ahí que la implementación de procesos educativos al margen de esta consideración de los niños y las niñas como sujetos en condiciones de vulnerabilidad o el abordaje generalizado de ello, sin detenimiento en lo que pasa en cada uno y cada una, sin el conocimiento de su situación particular de vida, de sus sueños, de lo que representa cada instante de juego, de lo que quieren expresar y no pueden decir, de lo que comprenden y no saben explicar o que al explicarlo no es comprendido, distorsiona el sentido transformador de la educación”.