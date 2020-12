Informe en Perote

En unos días, los alcaldes veracruzanos rendirán su tercer informe..

A diferencia de años anteriores, éstos serán transmitidos sólo por redes sociales, dado que la pandemia de coronavirus impide realizar concentraciones de personas. En Perote, el doctor Juan Francisco Hervert Prado dará a conocer esta semana las obras y acciones que ha realizado al frente de dicho ayuntamiento.

En ese municipio destacan básicamente las gestiones del Ayuntamiento para resolver el problema relacionado con el suministro de agua entubada; la obra pública; y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, que se observa a partir del reconocimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

En este municipio, uno de los principales problemas para la población es el relacionado con el abasto de agua. Durante más de un año, la escasez ha afectado a miles de personas. En diciembre pasado de 2019, en el marco de su segundo informe, el alcalde reconoció que se trata de “un problema social que requiere atención inmediata”; y pidió a las autoridades estatales coordinación para que suministrar de forma suficiente el líquido a los peroteños.

El edil mostró en todo momento su disposición para apoyar en la perforación de un nuevo pozo que incremente el abasto; el problema es que esos trabajos corresponden a la instancia estatal y no municipal; aun así, el Ayuntamiento de Perote distribuyó durante 2019 más de 21 millones de litros a las zonas que más lo requirieron.

Este año, el dato más importante en cuanto a la solución de dicho problema es que las gestiones del alcalde rindieron frutos y se espera que en poco tiempo sea resuelta la crisis del agua que se vive en Perote.

En diciembre de 2019, al rendir su segundo informe, el doctor Hervert, como le conocen en el municipio, se refirió a 109 obras prioritarias que implicaron una inversión superior a 96 millones de pesos. En 2020, el trabajo relacionado con la obra pública es igual de importante en cuanto al beneficio social.

En 2020, a pesar de las limitaciones que provocó la pandemia de Covid-19, el trabajo en el Ayuntamiento de Perote no sólo no se frenó, sino que incluso registró un ritmo más acelerado. Perote es la casa de uno de los actores políticos más destacados de Veracruz, el ex senador José Francisco Yunes Zorrilla; este municipio es al PRI lo que la zona conurbada Veracruz-Boca del Río es al PAN; y por ello el trabajo del Ayuntamiento es caja de resonancia en todo ese distrito.

Si como dice el clásico, la forma es fondo, el informe casa por casa de la diputada federal Dorheny Cayetano, a pesar de los riesgos para su salud por la pandemia del Covid-19, deja un buen sabor de boca para los xalapeños, cansados del derroche de los servidores públicos.

Siguiendo los principios de la austeridad republicana que pregona su líder máximo, Andrés Manuel López Obrador, la legisladora federal ha gastado suela en las calles de la capital, para dar a conocer los logros de su segundo año legislativo.

La diputada Dorheny Cayetano no colocó espectaculares ni envió una mega brigada de volanteros para entregar carteles con su fotografía; en ese sentido, su acción envía un mensaje de austeridad y congruencia con sus ideas.