Informes trimestrales, mucho ruido y pocas nueces

El domingo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó otro informe trimestral, en el que se esperaba que anunciara un Plan Emergente Económico que ayudara a millones de familias y a cientos de miles de empresarios, de todos los tamaños, a sortear la crisis que apenas inicia por la pandemia del Covid-19. No hubo ninguna buena nueva para los mexicanos, solo mucho ruido y pocas nueces; fue un discurso electorero de quien tiene como única prioridad los resultados del 2021.

Lo anterior nos demuestra que el Gobierno de México es sordo, ciego y terco para dar respuesta a este nuevo problema que enfrentamos. Tan sólo aquí en Veracruz más de 3 mil músicos han perdido su empleo por la cuarentena; las estimaciones indican que en la capital del estado 6 mil personas se han quedado también sin ingresos, y a eso tenemos que sumar a cada una de las personas que de manera directa o indirecta dependen del sector servicios.

Lo hemos dicho fuerte y claro en el Partido Revolucionario Institucional (PRI): el desempleo y la crisis económica causados por la pandemia no se resuelven con buenos deseos; se requiere una política que respalde a las micro y pequeñas empresas.

Así, las medidas anunciadas el pasado domingo por el Ejecutivo federal no sólo son insuficientes, también son insensibles: no hay ningún apoyo real al sector empresarial porque no se le escuchó; no se anunció ninguna medida relevante para enfrentar la crisis económica, porque pareciera que no la tienen.

Hace unas semanas presenté un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno de México a implementar acciones que apoyaran al sector empresarial y a los ciudadanos; entre las medidas de acción que proponemos se encuentran exentar del Impuesto Sobre la Nómina, dispensar de 30 a 90 días el pago del ISR y eliminar el IVA durante los meses de abril y mayo, además de otorgar financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), y exentar el pago de energía eléctrica a los ciudadanos que no excedan el consumo promedio. En el Grupo Parlamentario del PRI, del cual soy vicecoordinadora en San Lázaro, hemos insistido en esto, pero el gobierno federal hace oídos sordos, pareciera que no tiene voluntad.

La impresión que da es que nuestro Presidente está en otro mundo, abandona su deber como mandatario y no afronta el problema del Covid-19 con medidas que den certeza a la población y que otorguen estabilidad a quienes generan empleos. Todo pareciera estar al revés.

Hoy más que nunca, México nos necesita a todos para corregir el rumbo, más allá de intereses políticos o de grupos. Debe prevalecer el interés superior de la Nación, pues las y los mexicanos lo esperan de nosotros, lo exigen del gobierno y de quien lo encabeza.

Lo importante en este momento es cuidar la salud del pueblo de México y la planta productiva para alentar el crecimiento y el desarrollo; nosotros, al menos, no cesaremos en ese intento.

Diputada federal del PRI

@AniluIngram