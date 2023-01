Actualmente, la sociedad y el mundo están sumergidos en un proceso muy acelerado de cambios e innovaciones y la educación se vuelve parte fundamental de toda esta transformación; según la Cumbre Mundial para la Innovación en la Educación, “ los sistemas educativos de todo el mundo sufrirán grandes cambios con miras al 2030”, lo cual plantea el paradigma de los retos a los que deberá enfrentarse la educación en un plazo inmediato opina Jesús Deloya, director de Innovación Educativa de Aliat Universidades.



“La educación es la herramienta más poderosa para alentar el desarrollo, la productividad y la movilidad social de las niñas, niños y jóvenes. En la última década se han impulsado decisiones para transformar el sistema educativo mexicano, Sin embargo, al no existir una estrategia de largo plazo, los cambios entre administraciones se han dirigido en diferentes direcciones. Esto refleja que ni los estudiantes ni la calidad de los servicios son prioritarios” comenta el Centro de Investigación en Política Pública (IMCO)



¿Innovación, cambio, reforma? En términos genéricos se entiende por innovación :Mudar o alterar algo, introduciendo novedades'', pero ¿cuando hablamos de innovación en el sistema educativo a qué nos referimos, qué extensión tiene?, ¿qué implica?, ¿qué relación guarda con el cambio y la reforma?, ¿qué significa implementar una innovación?, ¿quién desarrolla y evalúa una innovación?, ¿qué modelos de innovación se han desarrollado? ¿qué impactos producen las innovaciones?, ¿quienes participan y cuáles son sus funciones?



Ahora bien, ¿qué se entiende por cambio educativo? El cambio siempre implica una alteración, una transformación de un objeto, de una realidad, de una práctica o de una situación educativa. Por ello, en el caso de la innovación educativa se considera que el cambio es la causa y el fin de una innovación, es decir, se innova para generar cambios. ¿ese es el propósito de la Nueva Escuela Mexicana (NEM)? “En Perspectiva Educacional, Formación de Profesores” editado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Margalef G. L. y Arenas M. A. señalan que “podemos distinguir entre cambios estructurales que afectan a todo el sistema educativo o a la configuración de los distintos niveles: diseño y cambios de curriculum, estrategia de enseñanza, nuevos enfoques de enseñanza, cambios profesionales referidos a la formación, selección, y desarrollo profesional de los docentes, cambios políticos sociales, todos ellos afectan a la distribución del poder en educación y la relación de los agentes sociales con la enseñanza escolar. ¿Y qué es una reforma educativa? “La reforma es un cambio propiciado por la Administración Educativa (en el caso de México la SEP) y que afecta al sistema educativo en su conjunto, bien a su estructura, a sus fines o a su funcionamiento. Es decir, un cambio generado -a veces impuesto – de arriba hacia abajo, un cambio político que pretende dar respuestas a necesidades sociales, por ende, estamos ante un cambio planificado, las reformas se han asociado y vinculado a objetivos sociales que los responsables políticos- el gobierno- consideran prioritarios, de ahí la incesante proliferación de reformas” que en México se han sucedido y continúan haciendo hincapié en su carácter político y gubernamental.



¿Por qué es necesario innovar en educación? de acuerdo con Victoria Zorraquín se debe innovar para lograr alumnos más involucrados en su propio proceso de aprendizaje. En la formación docente y la actualización profesional es necesario preparar al docente en las distintas formas de lectoescritura: digital, global y mediática. Hay un nuevo tipo de aprendiz, se requiere por lo mismo un nuevo tipo de aula, un nuevo diseño de tareas. No se puede tener un docente solo frente a grupo preparado para dictar contenidos y no para conectar empáticamente con sus alumnos. Hay que ayudar a las escuelas a encontrar nuevos modelos. No es reforma. Son nuevas formas. Hay que buscar nuevas versiones escolares, nuevas formas de hacer la escuela. Formas que se parecen más a talleres literarios, grupos de innovación, laboratorios, talleres de ciencias, salas de ensayos de orquestas, etcétera. Innovar para incorporar la tecnología al aula. Es importante buscar algo que logre cautivar e interesar a todos. Es aplicable para "investigar" el vocablo en inglés "re-search", que en otra acepción quiere decir "buscar de nuevo", re-buscar. Los métodos docentes constituyen uno de los retos más trascendentales, ya que un alto porcentaje de maestros sigue utilizando metodologías tradicionales de enseñanza. Se debe innovar para manejar distinto el espacio y el tiempo de enseñanza. Estudiar problemas del mundo entero, gracias a las conexiones de internet. Los alumnos deben ser investigadores de soluciones para problemas graves que están sufriendo niños de su misma edad en otras partes del mundo, por ejemplo. Uno de los aspectos más significativos de la innovación educativa es el cambio en los roles de docente y alumnos. Esto permite que los alumnos participen activamente en su propio proceso de aprendizaje. Innovar para crear nuevas formas de ser docentes. Es muy importante lograr que en las aulas se resuelvan problemas reales, del futuro cercano y que estén relacionados con las comunidades. En relación con estas propuestas el IMCO señala: en México con el cambio de administración en 2019, se revirtió la Reforma Educativa de 2013 con el objetivo de restituir la relación de las autoridades federales con el gremio docente. Además, se reformó la Ley General de Educación (LGE) para incorporar el concepto de la Nueva Escuela Mexicana, un proyecto educativo que engloba todos los cambios en la política educativa durante esta administración. Además, el nuevo plan de estudios plantea un método de enseñanza sin materias y bajo un enfoque colectivo, en el que los docentes deben adecuar los aprendizajes a cada contexto sociocultural. La prueba piloto que estaba planeada para 2022 se suspendió por falta de un plan accionable. A pesar de que el nuevo plan de estudios no se ha probado, la SEP planea implementarlo de forma generalizada en el ciclo escolar 2023-2024. Por ello, dedicó la primera semana de enero al Taller intensivo de Formación Contínua para docentes, donde se les instruyó sobre su nuevo rol con documentos preliminares y falta de ejemplos aplicados sobre cómo adecuar su forma de enseñanza.

Este nuevo método (llamado codiseño) otorga mayor autonomía a los docentes para que cada uno elabore su propia planeación con base en las realidades y contextos de su comunidad. "Los cambios frecuentes, sin visión transexenal y carentes de un plan accionable en la política educativa a largo plazo han dejado sin rumbo claro a las comunidades educativas.Si México quiere que la educación sea un motor de movilidad social y productividad, las autoridades educativas deben brindar certeza y acompañamiento al personal docente sobre las planeaciones curriculares y retomar las evaluaciones estandarizadas para guiar la política educativa con evidencia. Es imprescindible que se apueste por una política educativa de largo plazo al momento de promover cambios. Mejorar la formación de niñas, niños y jóvenes en México debe convertirse en una prioridad" ¿Qué lugar debería tener la escuela del futuro en México?.