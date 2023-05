Insabi, el gran fracaso de Morena

Antes de concluir el Segundo Período de Sesiones Ordinarias, el cual estuvo marcado por el desaseo, plagado de opacidad y violaciones al proceso parlamentario, Morena y aliados extinguieron en menos de 15 minutos el Insabi.



Y no es que el Instituto de Salud para el Bienestar, fuera el programa más exitoso de este gobierno que se dice “transformador”, todo lo contrario, lo cuestionable es que, al partido en el poder le urgía desaparecer un sistema de salud que nació muerto y como es su costumbre, buscaron la oscuridad para quitarlo de un plumazo.



Recordemos que hace más de tres años este gobierno desapareció el Seguro Popular con el hoy extinto Insabi, dejando en la precariedad sanitaria a 15 millones de mexicanos sin acceso a la salud, muchos de ellos en pobreza extrema, esos que el presidente repitió en su eterna campaña que “primero los pobres”.



Tal parece que el trasfondo no es el fracaso del Insabi con el desabasto y la nula atención médica, la prisa por extinguirlo fue, el no aclarar los más de 400 mil millones de pesos que se malgastaron para cumplirle el capricho al presidente.



Y no lo dice la oposición, si no los organismos de rendición de cuentas que quieren obsesivamente destruir este gobierno, como la Auditoría Superior de la Federación que fue documentando el enorme desfalco en el erario público.



Tan solo en los tres años de existencia, el Insabi gastó 234 mil millones de pesos a través de un fideicomiso para cubrir gastos catastróficos por enfermedades y mejorar la infraestructura sanitaria; pero está documentado que el 75 por ciento de esos recursos fueron gastados en completa opacidad.



Los restos del Insabi no solo dejan una estela de muerte, también un enorme fracaso social y médico, sin saber quién o quiénes serán los responsables de este gran fracaso morenista.



Primero tuvieron la “gran idea” de acabar con el Seguro Popular y establecer el Insabi que nos ha dejado más de 800 mil muertes, ahora desaparecen al Insabi, y con ello el dinero de los mexicanos.



