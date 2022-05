Inseguridad y bloqueos

“No hay respuesta”, la razón por la que, dentro un mes, los miembros de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas (Amotac) volverán a bloquear autopistas y carreteras del país, Veracruz incluido, en protesta por los robos y asaltos que los afecta y que hasta el mes pasado dejó más de 14 víctimas. debido a los ataques de la delincuencia.

¿Qué acordaron con las autoridades en el movimiento de toma de accesos carreteros que realizaron los conductores de traileres, camiones y pipas de esta misma organización el 22 de marzo? Una, el retiro de la caseta de peaje de Fortín, y garantizar la seguridad en el tramo San Martín Texmelucan-Cosamaloapan-Acayucan, en la parte que corresponde a Veracruz, que tampoco se ha cumplido. Lo mismo en el gobierno federal, con el silencio como respuesta.

El sábado, el delegado de la Alianza en la Entidad, Valentín Romero Trujillo, entregó un oficio al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para recordarle su promesa. El margen para encontrar una solución es de un mes para evitar esos bloqueos que tiene efecto directo en empresas que reciben o envían cargas nacionales o internacionales, además de miles de usuarios de esas vías. La Amotac duda que suceda, si en más de tres años no han logrado bajar estos índices delictivos. Es un problema grave. ¿En realidad es tan difícil establecer un sistema de monitoreo de estas unidades de carga conectado a las corporaciones de seguridad que permita alertar y desactivar actos delictivos? Quien sabe, eso lo deben determinar los gobiernos federal y del estado, y urge, si no se quiere afectar más la economía de las empresas y, lo más importante sin duda, evitar más muertes de conductores por esos robos y asaltos en las carreteras.

Ese diálogo que pide la Amotac para mejorar la seguridad, debería escucharse en vez de ignorarse, pues podría ser una fuente para que otros sectores, la misma sociedad, comience a ejercer todo tipo depresiones para exigir soluciones de sus autoridades. Un mes es el plazo.Esperemos lo que se diga en los días por venir. Los ‘tomatazos’ a la jefa de gobierno de la ciudad de México y la favorita a la candidatura presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, el sábado en la alcaldía de Coyoacán gobernada por el PRD, durante un acto para celebrar el Día del Niño, del que tuvo que escapar protegida por una lona que colocó su grupo de seguridad, y los abucheos de ayer a la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en en la refinería que se construye en Dos Bocas, Tabasco, prenden los focos rojos por el malestar que permea en el país contra el actual gobierno. Esas expresiones, operadas o no políticamente, dan una idea de que las cosas no marchan bien para los actuales actores en el gobierno, y en los meses o los siguientes dos años, pueden ir creciendo.

Los primeros indicadores se han tenido en las consultas para enjuiciar a los ex presidentes, de bajísima participación; las elecciones de hace un año, que no le refrendó el voto mayoritario al morenismo en la Cámara de Diputados, y, hace tres semanas, otra vez una baja votación en la Revocación de Mandato que, por sus resultados, fue invalidada al no alcanzar el 40% de participación ciudadana necesaria para hacerla vinculante. Son avisos que no deben pasar desapercibidos. Escriba a opedro2006@gmail.com