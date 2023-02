Inversión pública para educación 2023

“Mi propuesta de cambio en las escuelas es trabajar con el conjunto de valores que forman la justicia como la equidad, la libertad, la igualdad, así como, para el desarrollo socioemocional de los estudiantes, el aprendizaje cooperativo, la creatividad, resiliencia, flexibilidad, autonomía, responsabilidad, inclusión digital, las competencias y sensibilización ecológica”, dijo. Rosa Wolpert, Oficial de Educación de UNESCO México.



Este es un reto en el que está involucrados directivos, maestros, académicos, técnicos, padres de familia, niños, niñas y jóvenes y toda la parte de la operación burocrática u orgánica funcional de la educación y por supuesto el apoyo de los gobiernos estatales y la federación.



Cuando se analiza la propuesta de la UNESCO y observa los recursos destinados a la educación hay discrepancia entre lo que el gobierno programa y el deseable desarrollo educativo y de calidad que merecen los estudiantes y maestros del sistema educativo nacional. Y este contraste tiene historia, Dainzú Patiño de EXPANSION comenta: en 2022 se destinaron 883,929 millones de pesos para el gasto público en educación, monto que representa el 3.1% del Producto Interno Bruto (PIB), el nivel más bajo a partir de 2010, refieren cifras del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).“Esa proporción cae y está siendo desplazada por los famosos gastos comprometidos, que entre esos están las pensiones. Eso refleja que no invertimos en un sistema educativo de calidad. Cada uno de los mexicanos propiciamos el crecimiento del país, con las condiciones necesarias, con un mercado laboral fortalecido, con inversiones, definitivamente necesitas una población bien educada”, comentó Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP.



En Líder Empresarial en una acotación sobre ¿Cuánto se destinó a la Educación en el Paquete Económico 2023? señala, “$5,958,256.6 millones de pesos se invertirán, de los cuales $ 970,991 mil millones están destinados a la educación, cultura y deporte para todos. Lo que vuelve a este rubro el tercero con mayor presupuesto por debajo de la Seguridad social y salud a derechohabientes y el fortalecimiento energético. Según el CIEP el gasto educativo se incrementará 4.5% con respecto al 2022 durante este año. Y estos aumentos se centran en los programas federales tales como La Escuela es Nuestra, así como apoyo a los centros y organizaciones vinculadas al nivel de Educación Media Superior y Superior”



Se estima que para la Educación Superior el presupuesto es de 102 mil 184.5 millones de pesos. El aumento presupuestario para estos sectores tiene el objetivo de contribuir a la recuperación del aprendizaje y evitar la deserción escolar. Sin embargo, México tiene la tasa más baja de educación superior entre las personas de 25 a 34 años de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La universidad pública recibirá para sus representantes 17.000 millones para la UNAM, 5000 millones para el Instituto Politécnico Nacional, 4000 millones para la UAM. En tanto que la Educación Básica, la cual conforma 73.1% de la matrícula escolar, no cuenta con el presupuesto necesario para combatir los efectos de la pandemia por COVID-19. Así, se estima que sólo el 0.25% del gasto público se destinará a la atención de las primeras infancias (preescolar, primaria y secundaria) explica Líder Empresarial.



“Es cierto que el primer pilar, y quizá el más importante lo constituye la educación básica. Ahí se adquieren las primeras habilidades de conocimiento, se adquiere la habilidad de leer y escribir y se sientan las bases que sustentan todo el tracto educativo de un mexicano. Es así como el incremento programático de este casillero es de un 19 % respecto del año anterior. Poco más de 14,000 millones de pesos tendrán que mostrar efectividad en la aplicación de esos recursos para menguar el retraso que organismos internacionales señalan hasta en una década” comenta en el Economista Guillermo Deloya Cobián. Por lo que corresponde al nivel de media superior obtiene un 11% del presupuesto asignado a la educación.



Sobre los ajustes a los presupuestos educativos, Karina Álvarez del Heraldo de México opina que México es de los países que menos invierte en la educación de los mexicanos, sobre todo, la carencia en la inversión está en la educación básica, como se ha comentado. Y pese a que al nivel superior se le invierte más, no es suficiente para brindar una educación de calidad. México se distingue entre los países de la OCDE por tener la tasa más baja de educación superior, pues solo el 27% de las personas entre 25 y 34 años obtienen este nivel. De acuerdo con datos de “Panorama de la Educación 2022", en 2020 hubo una diferencia de 18 puntos porcentuales entre entidades que alcanzaban ese nivel, pues mientras en la Ciudad de México el porcentaje fue de 30%, en Chiapas registró 12%.



De no atenderse por la vía de la inversión, el rezago educativo dejará consecuencias a mediano y largo plazos en materia económica y social para los estudiantes que se incorporarán al mercado laboral, y a nivel nacional en materia de competitividad y atracción de inversiones. A un año de la postpandemia debería considerarse fortalecer el sector educativo en infraestructura, calidad de la educación, actualización y capacitación de maestros, pero el presupuesto actual no refleja tal fortalecimiento. Un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) refiere que los alumnos con menos aprendizajes significan futuros trabajadores con menos habilidades, lo que puede reducir sus ingresos en 8% anual durante su vida laboral, que equivale a un mes de salario al año por el resto de su vida productiva.



A nivel país, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que en los próximos 80 años el rezago educativo le podría costar a México un monto acumulado de hasta 136% respecto al PIB de 2019. El Imco señala que ello implicaría que el país dejaría de producir hasta 1.7% del PIB cada año. La OCDE también opina que el futuro de la educación tiene que ver con dos grandes tendencias, la primera, se enfoca en la transformación educativa y la importancia de ésta en la preparación de los estudiantes para los cambios económicos, sociales y tecnológicos. En este sentido, se insiste en la necesaria evolución de la educación para dar las herramientas necesarias a los estudiantes y que puedan desenvolverse en un mundo cambiante, comenta Dainzú Patiño de EXPANSIÓN.



Como puede observarse desde el punto de vista social, al igual que en 2020, el gasto educativo para 2023 no responde a criterios de equidad, por lo que la educación pública se ve limitada para igualar en oportunidades a los hogares con condiciones socioeconómicas más bajas.