Invisibilidad de las Mujeres Lesbianas en México

La lesbofobia es una de las tantas formas de discriminación en México y uno de los detonadores de diferentes expresiones de violencia de género. Prueba de ello es que, en México, las mujeres lesbianas están entre los grupos más discriminados por la población en general.



Las mujeres han estado aparentemente ausentes en muchos ámbitos de la ciencia y de la cultura a lo largo de la historia. Sus menciones son escasas en la literatura, en el arte y en la ciencia. Los obstáculos que han enfrentado para que les sean reconocidos y respetados sus derechos es una lucha constante que en la actualidad sigue vigente. Las mujeres y los hombres no disfrutan de los mismos derechos en ningún lugar del mundo; las brechas de desigualdad son muy amplias y desafortunadamente las mujeres siguen siendo las menos beneficiadas y con altos índices de violación a sus derechos de manera descomunal.



En teoría debe darse la igualdad cívica y laboral, sin embargo, los roles masculinos y femeninos que imperan en el constructo social por el sistema patriarcal y machista que existe en nuestro país las pone en desventaja. Las mujeres lesbianas pueden presentar múltiples formas de discriminación y violencia empezando por la familia que no concibe que esos roles femeninos ya no sigan pasando de generación en generación y que las religiones señalen que la matriz, la cual, desde la percepción divina debe ser para concebir, procrear y dar vida.



Con respecto a la homosexualidad femenina, las mujeres lesbianas han sido objeto de “invisibilidad”, pues afirman que la mayoría de la sociedad no quiere reconocerlas ni aceptar su existencia, ya que son aún más transgresoras de los roles de género asignados a los sexos que los homosexuales masculinos, básicamente por rechazar lo esencial de la cultura machista y por adoptar un estilo de vida que trastoca la “heterosexualidad imperativa” y la “maternidad obligatoria”. Las relaciones de poder que se desarrollan en la sociedad son de dominación y suprasubordinación de lo masculino sobre lo femenino en todos los niveles de la sociedad. Uno de los más evidentes sin lugar a dudas se encuentra en el plano laboral, en donde es abrumadora la falta de cultura laboral y la autocensura que aun permea en distintas empresas, en donde el número de mujeres que conforman espacios abiertamente LGBT son escasos, y poco reconocidos. La exclusión en servicios de salud, la dificultad para acceder a créditos de vivienda, la falta de acceso a justicia, el derecho a una salud reproductiva satisfactoria y segura, así como la protección, garantía y el respeto de sus derechos.



Es necesario promover la capacitación en empresas, con los gobiernos para crear espacios inclusivos y fomentar acciones afirmativas que impulsen no solo la inclusión y la presencia en todos los puestos de toma de decisión de la comunidad LGBTTTIQ+, sino que se creen espacios de sanos y saludables libres de todo tipo de violencia y discriminación.



Con orgullo reconozco el liderazgo y el rol de las muchas mujeres que forman parte de la población LGBTTTIQ+, y que son el cimiento para las generaciones que vienen.