Irracional discriminación

Inverosímil e indignante la agresión y discriminación que está sufriendo el personal médico y de enfermería que trabaja en hospitales en varias partes del país, por tener contacto con enfermos de Covid-19.

Eso sólo puede atribuirse a una ignorancia supina de quienes cometen los actos irracionales. En otras partes del mundo, los profesionales que exponen su vida para atender a este tipo de pacientes reciben aplausos y reconocimientos, no golpes e insultos como pasó en una clínica del IMSS de Azcapotzalco de Ciudad de México, o son blanco de amenazas y de prohibirles del paso a dos enfermeras para llegar a sus casas en un poblado de Nayarit, arrojarles cloro a éstas en Sinaloa, negarle el uso de transporte público en Durango o lanzarle huevos a un enfermero en Yucatán. Veracruz no es la excepción: en algunas tiendas de conveniencia, frente al Hospital de Alta Especialidad en el puerto jarocho, se les ha pedido retirarse y se les niega el servicio y en algunas lavanderías han colocado anuncios de que no reciben ropa de enfermería. Desde luego es producto del temor por el riesgo de contaminación, pero esas personas ignoran que médicos y enfermeras se someten a estrictos protocolos de desinfección antes de salir a la calle, más de los cuidados que puedan tener los que cometen esos rechazos.

¿Qué pasaría si, en medio de la pandemia, médicos y enfermeras se negaran a prestar servicio en hospitales mientras no se les garantice su seguridad? Muchos enfermos empeorarían o morirían por falta de atención. Las autoridades de salud sólo han exhortado a los ciudadanos a no cometer esas agresiones, sin ordenar al menos el reforzamiento de la seguridad a las entradas de los nosocomios, cosa que sí lo hará el gobierno de la capital de la República, según anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para resguardar la integridad de este personal que es esencial en la crisis sanitaria por la que atraviesa México y el mundo. Esa discriminación es un delito que se castiga con distintas penalidades en los estados de la República, aunque por lo pronto debe sancionarse de manera administrativa, y sujetar otros casos a proceso penal cuando existan amenazas o lesiones. Es necesario hacerlo y dar plenas garantías a los trabajadores de la salud para que sigan cuidando de los enfermos de un virus del cual solamente siguen dudando de su letalidad quienes no han tenido un familiar amigo que lo haya contraído. Por lo pronto, cuídese, y si lo hace también cuidará de los demás. Buen inicio de semana.

TAMSA Y DIPUTADOS

La empresa Tamsa donó el fin de semana miles de cubrebocas, guantes, overoles de protección para médicos y enfermeras del IMSS que atienden a enfermos de Covid-19, además de ventiladores mecánicos; y desde hace varias semanas los diputados del grupo parlamentario del PRI-PVEM en el Congreso local, encabezados por Érika Ayala Ríos, Andrea Yunes Yunes, Antonio García Reyes y Jorge Moreno Salinas, se dieron a la tarea de apoyar a personas que realmente lo necesitan como consecuencia de la pandemia del Covid-19, entregando alimentos, cubrebocas y productos desinfectantes en calles de Boca del Río, Xalapa y Poza Rica. Son aportaciones sin reflectores y actos que reflejan generosidad y solidaridad.

FIDEL VIVE, DELICADO DE SALUD

El sábado los ociosos y medios alarmistas circularon la falsa versión de la muerte del exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, luego de sufrir un derrame cerebral. En minutos, incluso, se enviaron hasta condolencias a su familia que, ante el alud de desinformación, hicieron desmentidos en sus redes sociales. “No es correcto lastimar a nadie en estos momentos”, exhortó con razón el exsecretario de Seguridad Pública, Alejandro Montano Guzmán. El nativo de Nopaltepec, uno de los mandatarios más populares, vive, aunque su estado de salud siga siendo delicado.

