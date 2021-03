Irritación de mujeres

Las mujeres, sin excepción, siguen reclamando respeto a sus derechos, no sólo en la ley, sino reflejado en los hechos.

La realidad es que las cifras muestran que los delitos que se cometen en contra de ellas, van en aumento. Es un asunto grave en el país, y un problema mayor en Veracruz. En violencia intrafamiliar, por ejemplo, la incidencia se ha disparado durante los meses de la pandemia, con una cifra de más de 10 mil denuncias a noviembre del año pasado, según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); además, en 2020 se registraron 79 feminicidios en territorio veracruzano, aunque el Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres (OUVM) difiere de ese dato, al documentar 89, diez más que la SESNSP, siendo ésta la entidad con mayores delitos de este tipo en la República. Otra referencia importante es que en enero sumaron otras cuatro mujeres asesinadas y 51 desaparecidas, nueve de ellas menores de edad, según el mismo OUVM; y aunque no se conocen públicamente los registros de febrero pasado, deben incluirse los asesinatos de la ex alcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín Castros y su hija Carla Enríquez Merlín. Este mismo organismo de la UV y otras agrupaciones, advierten además que sigue incrementándose la trata de mujeres. La mayor recriminación al Estado mexicano es no hacer lo suficiente para atender y resolver esta inquietante situación, sea por el escaso presupuesto destinado a este fin o por no existir una adecuada la articulación de programas de prevención en todos los niveles de gobierno, así como una severa aplicación de la ley contra los infractores. ¿Qué debe esperarse el próximo lunes cuando las mujeres salgan a la calle por el Día Internacional de la Mujer? La Red Internacional EnRedHadas ha lanzado la proclama de unidad para luchar contra la violencia de género y lograr la igualdad en todos los ámbitos de la vida social, económica y política en todo el mundo. Ellas, en unos días más, van a dejarse oír, y deberán esperarse respuestas a sus exigencias, inclusive en casos de candidatos acusados de delitos sexuales, agresiones físicas o misóginos, que los partidos políticos han decidido postular para cargos públicos, como Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, o en el caso de la entidad, un aspirante a la alcaldía de Medellín, con un pasado de golpeador de mujeres. Podrían, incluso, presentarse excesos en las manifestaciones de las mujeres, muestra de su irritación. El gobernador Cuitláhuac García deberá esperar que también un fuerte reclamo de las madres de hijos e hijas desaparecidos, a quienes al inicio de su gobierno ofreció apoyar, y lejos de hacerlo, ha cerrado las puertas a estos colectivos que mantienen en pie su lucha para localizar a sus hijos y familiares.

La diputada federal Anilú Ingram Vallines, después de solicitar licencia para separarse de sus funciones en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, exdelegada de la Sedesol que ahora es Bienestar, quien irá como candidata a diputada local plurinominal por el PRI, fue nombrada ayer como coordinadora del “Programa Recupera” en el CDE del PRI, para incorporar el compromiso de los abanderados del tricolor a legislar para devolver los apoyos extinguidos por el actual gobierno de los comedores comunitarios, guarderías y atención de la salud. Aún con su trabajo y carisma, difícilmente el priismo logrará un buen posicionamiento político. Pesa mucho el desprestigio que dejó Javier Duarte en Veracruz. Suerte a la guapa porteña.

