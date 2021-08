¿Javier H., uno menos para 2024?

Un día después de que trascendiera que el Partido Verde lo nombró vicecoordinador de su bancada en la Cámara de Diputados, Javier Herrera Borunda fue excluido de la lista de plurinominales; no será legislador debido a los criterios de paridad de género.

A través de un comunicado, el exdiputado federal Herrera Borunda dio a conocer que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó equilibrar el género en la Cámara de Diputados, y que, por tanto, le fue retirada la posición que ya le había sido otorgada por el INE. En síntesis, no será diputado federal, en virtud de que ese espacio fue reservado para una mujer. Lo explicó claro en sus redes sociales: “El día de ayer, en sesión nocturna, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, decidió equilibrar género en la composición de la Cámara de Diputados. La resolución adoptada, ordena que se haga el equilibrio en la diputación que el INE ya me había asignado, en virtud de lo cual mi curul será asignada a una mujer de la lista del PVEM. A mis paisanos les digo: estarán bien representados. Las promesas de campaña serán llevadas a buen puerto por la bancada del #PVEM”. Agregó Herrera Borunda que con la decisión del Tribunal “Se tendrá paridad total en la Cámara de Diputados por primera vez en la historia, y ese es un gran hito del que todos debemos estar orgullosos. No buscaré cuestionar errores ni deficiencias de la sentencia, ya que en el fondo lo que se buscaba era la paridad y eso es algo con lo que comulgo. Si de esta modesta manera puedo aportar a la lucha histórica de la #IgualdadDeGénero, le doy la bienvenida a la oportunidad”. Herrera Borunda no podía asumir una posición diferente porque, además, no tendría tiempo para ello; los 500 integrantes de la LXV Legislatura celebraron este domingo 29 de agosto su sesión constitutiva, como lo establece la Ley Orgánica del Congreso, e iniciarán funciones en unos días, el miércoles primero de septiembre. Por otro lado, ir contra la asignación de la diputación a una mujer no le ubicaría en una buena posición. Lo que son las cosas, hace poco más de un año, Javier Herrera habría declinado a la posibilidad de buscar la candidatura a la diputación por mayoría relativa por el distrito de Cosamaloapan, donde el peso de su apellido es incuestionable; en vez de eso, optó por la comodidad de la posición plurinominal, misma que unas horas antes de la sesión de instalación le fue negada por el Tribunal. Al final, el hijo del exgobernador Fidel Herrera vio como unas horas antes de la sesión constitutiva, se le fue la curul como agua entre las manos y, con ello, se le complica el escenario rumbo a 2024. No es un secreto que para el Partido Verde, Herrera era y probablemente sigue siendo una carta interna para jugar la sucesión por la gubernatura de Veracruz o bien para el Senado en 2024; desde su posición como diputado federal tendría una base para construir un proyecto estatal, pero sin el escaparate de una curul le será más complicado para el hijo del ex gobernador tener un papel protagónico en el escenario político veracruzano; la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de su partido parece no ser suficiente para consolidar esas aspiraciones.