JL Lima se encarta

El secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco, últimamente ha viajado al puerto de Veracruz para asomarse al balcón de la sucesión estatal, es la percepción, dado que, habitualmente, su conducta había sido la de un servidor público que gustaba del bajo perfil. El pasado 19 de mayo acudió a la ciudad heroica a reunirse con hoteleros para exponerles un plan de promoción turística, con el fin bajar un poco la presión a la olla hirviente que dejó el decretazo de extinción del Acuario porteño, ahora llamado Aquarium, y llamó la atención que haya convocado a una rueda de prensa para hablar con los reporteros y anunciar inversiones en esas instalaciones y la plaza comercial de ese mismo centro de exhibición de especies marinas. Pudo ser excepción, pero no, el jueves pasado regresó a la conurbación, en Boca del Río, para supervisar los trabajos de revisión estructural y física del estadio Luis “El Pirata” Fuente, donde se estima que el gobierno veracruzano destinará entre 300 a 600 millones de pesos en su rehabilitación que iniciará a finales de este año, dependiendo de los requerimientos del inmueble, para dar seguridad y comodidad a los aficionados al futbol con el posible regreso del equipo Tiburones Rojos a mediados del año entrante, del cual, anticipó, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez pronto anunciará quiénes son los empresarios interesados en traer de regreso a esa escuadra de la máxima división profesional, uno de ellos el acaudalado empresario regiomontano e impulsor del deporte Carlos Bremer Gutiérrez, y de rebote, lo sabe titular de la Sefiplan, es una medalla que él se cuelga en el ánimo de los ciudadanos. Todo vale en la carrera por la nominación de Morena para la elección de 2024, pero Lima, que es un eficiente funcionario, de lo poco valioso en el gobierno de García, había permanecido atrás del telón, mientras el subsecretario, Eleazar Guerrero Pérez, primo del mandatario, hace mucho rato que anda adelantado moviéndose por todo el estado para armar estructuras alternas y negociar políticamente con los grupos locales, con lo que pretende perfilarse como opción de solución local, y si no lo fuera, esa misma estructura servirá a quien resulte elegido o elegida; hay otros en la misma línea, Zenyazen Escobar García y Juan Javier Gómez Cazarín, titulares de la SEV y coordinador de los diputados de Morena en el Congreso local, respectivamente, que han acelerado el paso a partir de que a Rocío Nahle García, secretaria de Energía, últimamente se le menciona menos para esa nominación. Es un juego que ya comenzó, y sólo uno sabe quién será finalista, el presidente de la República, que, contra lo que se diga, seguirá siendo fiel de la balanza en la decisión, aunque se quiera simular una elección interna “por encuesta”. Si no fuera Nahle la elegida, el otro en la fila con mayores posibilidades de lograrlo es el minatitleco Sergio Gutiérrez Luna, tenaz presidente de la Cámara de Diputados, quien ha mantenido una presencia persistente en el estado y muestra oficio político, sin confrontarse innecesaria e inútilmente con quienes lo tratan de descarrilar desde Palacio de Gobierno, especialmente el secretario Eric Patrocino Cisneros Burgos, su mayor crítico, quien no es el mismo protagonista de hasta hace unos meses, probablemente por los reveses que le han explotado en las manos al gobernador, y en los que ha tenido que intervenir hasta el jefe del Ejecutivo federal para defenderlo, senadores y diputados federales morenistas. Así las cosas.

