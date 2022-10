Jornada de Carne a Bajo Costo, apoyo al gasto familiar

Uno de los tres ejes que rige mi trabajo legislativo es el de apoyar a la economía. Cuando rendí protesta como diputada local en la LXVI Legislatura me comprometí a sumar, con trabajo, a la urgente recuperación económica del estado y eso es en lo que me he enfocado en estos 11 meses.

El fin de semana pasado llevé la primera la Jornada de Carne a Bajo Costo al Infonavit Buena Vista, en el Puerto de Veracruz, con una respuesta que, he de confesar, fue mucho mayor a la que esperábamos, lo que demuestra que la inflación ha hecho mella en los bolsillos y monederos de los y las veracruzanas. En esta primera jornada acercamos a cientos de familias casi 300 kilos de diferentes productos de cerdo y res, por debajo del precio comercial, como pulpa, bisteces, molida, enchilada, chorizo, chuleta, pastor, longaniza, entre otros; así como productos de res como carne molida, chamberete, costilla, pulpa y carne para deshebrar. Así, por ejemplo, la molida de res que en promedio tiene un precio de 164 pesos el kilo, nosotros lo ofrecimos en 95 pesos, es decir, 69 pesos menos, cantidad que ayuda a las familias a comprar por ejemplo verduras, frutas o tortillas, o bien, para algunos pasajes. La costilla de res, que la encuentran en 142 pesos el kilo, en esta primera jornada costo 95 pesos; un ahorro de 47 pesos; la molida de cerdo, la costilla de cerdo o el bistec de cerdo, cuyo kilo oscila en los 130 pesos, ahí costó solo 85, es decir, 45 pesos por debajo del precio comercial. De sobra sale decir que toda la carne que ahí se vendió es absolutamente fresca y de buena calidad. Ante la demanda que tuvimos y las peticiones que nos han hecho por diversas vías de llevar este apoyo a la economía familiar a otros puntos, muy pronto les daré fechas y lugares en los que estaremos presentes con esta jornada, pues ya el Banco de México (Banxico) advirtió que este año cerrará todavía más arriba la inflación, en 8.6% según su pronóstico. Como dicen los especialistas en temas económicos y financieros: será una amarga Navidad y fin de año para millones de familias en todo el país y una cuesta de enero el doble de prolongada, por lo que este tipo de ayudas es una pequeña ayuda. Por eso insisto en que tenemos que sumar esfuerzos para apoyar a las familias veracruzanas en su economía, pues tiene más de dos años y medio siendo severamente golpeada; primero por la pandemia del Covid19 y ahora con temas inflacionarios. Seguiremos acercando estas Jornadas de Carne a Bajo Costo a quienes más los necesiten, así como otras actividades, como las capacitaciones con Cecati, a fin de que el ingreso que tengan les alcance. Para algunos pudiera parecer poco; para otros esos 69 o 45 pesos son la diferencia entre echarle uno o dos productos más a la bolsa del mandado.

