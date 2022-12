Jornada de pifias

Tras la peregrinación que reunió a más de 11 millones de fieles en la Basílica de Guadalupe, esperemos que no quieran ahora hacer una peregrinación al zócalo.



En estos días, se han dado varias noticias que afectarán mucho nuestra economía tan deteriorada, empezando con el anuncio de parte de Andrés Manuel sobre el incremento del veinte por ciento al salario mínimo; grave error, ya vimos que el último incremento disparó la inflación, dejando aniquilado el poder adquisitivo de las clases más vulnerables y en general de la clase trabajadora y ahora con ese nuevo incremento, más se deteriorará la economía, ocasionando un sinnúmero de despidos laborales, disminución de nuevas oportunidades de trabajo e incremento de los precios en los productos básicos y los no tan básicos.



Medida por demás populista y engaña bobos que muchos aplaudirán antes de sentir en carne propia las consecuencias de dicho incremento. Ya veremos a cuanto se van los huevos, la tortilla, el pan, el pollo, carne, arroz y cereales, que ya de por si están carísimos.



Otro grave error ha sido el apoyo que se intentó dar a Pedro Castillo, ex presidente de Perú, recién derrocado por su congreso por actos de corrupción, dispendio de recursos y enriquecimiento ilícito entre otros cargos que se le imputan y que al saber la decisión del congreso, intentó dar un golpe de estado suprimiendo al legislativo para huir tratando de buscar el cobijo de la embajada de nuestro país, a la que no pudo llegar, siendo apresado y llevado a juicio.



Grave error de querer dar asilo a un delincuente, tal como pasara con Evo Morales hace algún tiempo. Por principio, el ejecutivo no debiera inmiscuirse en las decisiones de otro país, debiendo respetar la libre autodeterminación del mismo y menos defender a un individuo que traiciona, roba y daña a su pueblo. Por otro lado, la incongruencia y necedad de aprobar el llamado plan B de la reforma política, mismo que presumiendo que la reforma original no iba a ser aprobada en la legislatura, ya lo tenían preparado como un as bajo la manga y con la orden a los legisladores de la bancada en el poder de aprobar dicho plan B, fue aprobado ipso facto por los diputados, prácticamente sin siquiera leer su contenido y sin cambiarle ni una coma, pasando al senado donde Monreal comentó que antes de aprobarla, harían un análisis a fondo del texto y sugerir las modificaciones pertinentes -que debieran ser muchas – pero so está por verse y lo más seguro es que la aprueben a fin de cumplir el deseo de ahorcar al INE y poder manipular la elección del 24, muy al estilo de viejo PRI y las marrullerías de Bartlett.



Y ahora con la nota de que Puebla queda acéfalo tras la muerte de Barbosa, quien llegó a la gobernatura de manera aprovechada tras la misteriosa muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso de Moreno Valle.



En fin que estamos concluyendo el año dando tumbos y traspiés, pero como los mexicanos aguantamos todo, hay que disfrutar la temporada lo mejor que se pueda empezando por las posadas que empiezan mañana y preparándonos para las fiestas de navidad y año nuevo, aunque sea de manera sencilla.