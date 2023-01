Jóvenes Construyendo el Futuro

Uno de los programas más importantes del gobierno federal tiene como objetivo otorgar una beca económica mensual y Seguro Médico en el IMSS a los jóvenes de entre los 18 y 29 años de edad para que “puedan capacitarse laboralmente en algún centro de trabajo de su elección hasta por 12 meses”. Los interesados no deben estudiar ni trabajar.



Las reglas de operación señalan que “Es la oportunidad para que empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales capaciten a jóvenes interesados(as) en desarrollar sus habilidades y fortalecer su experiencia laboral”. Se deben cumplir con varias condiciones entre las que destacan que se registren “Tutores” y “Aprendices”. Con este programa el gobierno pretende unir “la experiencia de los centros de trabajo con la energía de los jóvenes para impulsar las oportunidades laborales en el país y, con ello, contribuir en la economía de los beneficiarios y sus familias”.



¿Qué ventajas y oportunidades tiene este programa? En teoría es una buena idea que podría ayudar a mejorar la preparación de los muchachos para su vida personal y productiva además que les permite tener un ingreso de $6310.00 mensuales. También ayuda a valorar la importancia de la seguridad social a los trabajadores y a comprender las ventajas de la formalidad contractual.



No obstante, se han detectado prácticas de simulación y corrupción como: registrar personas físicas y morales con comprobante de domicilio, fotografías del centro de trabajo y demás requisitos del lugar donde se desarrollará la capacitación pero que en la realidad no se cumplen porque utilizan a los jóvenes para trabajar en lugares diferentes y en actividades que no corresponden a lo establecido en el programa. Peor aún resulta pedirle a los “aprendices” que entreguen el 50% de la beca al “tutor” con la “facilidad” de que sólo se presenten a firmar cada mes. Esto además de pervertir a la juventud consolida la cultura de la corrupción. Es muy grave también que los jóvenes que incurren en estas prácticas adquieran el vicio de “ganar dinero fácil” en actividades ilegales.



Muchos países han impulsado la “Educación Dual” para que los estudiantes de nivel medio, escuelas técnicas o universidades tengan prácticas en un centro de trabajo vinculado son sus aprendizajes. En México, será necesario aprovechar esas experiencias internacionales para mejorar nuestro sistema educativo.



El Servicio Social es también una oportunidad para que un estudiante realice actividades que desarrollen sus habilidades, aptitudes y consolide sus conocimientos. En México, las universidades privadas son líderes en establecer modelos educativos que tienen como objetivo insertar a sus egresados en empresas o convertirlos en emprendedores. Jóvenes construyendo el Futuro puede mejorar la competitividad del país, pero no es suficiente. El gobierno tiene el reto de mejorar ese programa, así como los educativos para que los jóvenes se superen y se abran paso en la vida sin paternalismos y sin ser usados electoralmente.



Twitter @basiliodelavega