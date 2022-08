Juegos pirotécnicos de la política

Dice el diccionario de la Real Academia Española, siempre tan escueto, que forjador o forjadora "es la persona que tiene por oficio forjar". Y de forjar dice "que es dar la primera forma con el martillo a cualquier pieza de metal".

El diccionario Océano Uno coincide y agrega, como una aceptación de sentido figurado, que forjar es crear algo con esfuerzo. Pero ya sabemos que los diccionarios tratan más de palabras que de vida (aunque las palabras sean vida, desde luego).

Si las palabras no tuvieran alcance metafórico, ¿qué sería de ellas?, ¿y qué de nosotros, solo con palabras de significado estricto?

Porque forjador es el que forja, ya se sabe, pero lo que importa es lo que forja, a partir de qué lo forja, cómo lo hace y hasta dónde puede llegar con lo que forja. Por eso los forjadores son aquellos que se inventan su propia vida y contribuyen al desarrollo y bienestar de otros.

Los forjadores crean mucho con muy poco y transforman la existencia de miles de millones a partir de una idea y de una gran dosis de tesón. Y por supuesto, de imaginación, talento y liderazgo.

Los forjadores no son seres alados que están predestinados a la cumbre, y tampoco son entes mitológicos que tienen asegurado un lugar en las alturas. Suben por cuestas empinadas casi siempre, fracasan continuamente y se renuevan una y otra vez.

No es que no tropiecen, no, lo que ocurre es que saben levantarse, sacudirse el polvo y empeñarse en alcanzar el horizonte. Y si el horizonte se aleja a cada paso, no importa, porque la aspiración de llegar ya ha cumplido su propósito: el horizonte, al alejarse, enseña a caminar.

Los forjadores saben ver más allá del alcance de los ojos, intuyen, arriesgan, persisten, rectifican, avanzan, construyen.

Se equivocan, claro, pero aprenden, insisten, perseveran, innovan. Aspiramos a que mexicanos de todas las edades y condiciones socioeconómicas se inspiren con estas historias para que fortalezcan sus sueños, su voluntad y su capacidad de llevarlos a cabo.

México necesita más y más forjadores, mujeres y hombres con visión y capacidad de gestión, hombres y mujeres dispuestos a hacer que las cosas sucedan.

Como apunté en una columna previa, cada vez más los procesos políticos parecieran disociarse de los marcos legales.

Como si ambas esferas del poder público fueran independientes o solo encontraran interrelación objetiva en momentos de conveniencia, conforme a las percepciones de los distintos segmentos que componen a una sociedad democrática, y no dentro de un complejo sistema de contrapesos que genera orden y predictibilidad al conjunto social.

Por un lado, se encuentran las decisiones de gobierno que no encuentran las vías normativas para ser sustentadas de origen o continuadas con legalidad en la práctica o por lo que las autoridades proceden a la emisión de decretos, al cambio de su naturaleza administrativa o a dotarles de elementos fachada, a fin de facilitar su operación con la apuesta de que los tribunales podrían terminar valiéndose o postergando su resolución, en tanto avanza esa política pública u obra de gobierno hasta hacerla irreversible, a pesar de ir en contra del marco constitucional.

Donald Trump no procesó bien su derrota y, paradójicamente, es esa misma actitud, la del borrado de líneas entre la vida institucional y los intereses personales desbordados, la que pudiera terminar por descarrilar políticamente su aspiración de presentarse una tercera elección presidencial como abanderado del Partido Republicano. Hoy, el expresidente Trump se encuentra a dos fuegos judiciales.

Uno vinculado a su presunta responsabilidad por el asalto al Congreso de Estados Unidos. El segundo relacionado con acusaciones de manipular el valor de los activos corporativos del emporio Trump ante prestamistas y reguladores sectoriales, con el fin de acceder a préstamos preferentes y excepciones fiscales.

Como apunté en una columna previa, Jean Jacques Rousseau, filósofo y pedagogo, un pensador que influenció en el espíritu de la revolución francesa, aseguraba que "el hombre es bueno por naturaleza". Ojalá tenga razón. Tan amarga es la paciencia que el propio origen de la palabra la remite al dolor, viene de latín pati, que significa sufrimiento, y de esa misma raíz deriva paciente, entendido en los hospitales y el mundo de la medicina como "el que sufre".

La paciencia es una característica de la personalidad prudente. La tienen aquellos que son capaces de tolerar las dificultades y adversidades con fortaleza. Esperan con calma mientras suceden las cosas que escapan a su control. No es mi fuerte, soy impaciente y ansioso, me cuesta esperar, dejar madurar una idea o un proyecto, entró con facilidad en el desánimo cuando las cosas no fluyen al ritmo que pretendo y esa condición me ha causado más de una decepción y más dolor que el sufrimiento que se le atribuye a la paciencia. No soy el único. El estilo de vida actual, las nuevas plataformas de comercialización, que una de sus cualidades es la entrega inmediata, o la tecnología e incluso la manera en que educamos a nuestros hijos, nos lleva a la falta de visión para saber postergar las recompensas y pretender que todo sea inmediato. Ya no sabemos saborear una serie a un capítulo por semana, eso queda sustituido por los maratones en Netflix y otras cadenas de streaming, donde podemos ver todos los episodios de una temporada en una sentada. Hasta cocinar a fuego lento cede el paso al Thermomix o al microondas.

Toda esta explicación sobre la paciencia era sólo una introducción para contarles lo eterna que se me está haciendo la espera para ver que las cosas mejoren en nuestro país.