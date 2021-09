Julen, rebasado y en la tablita

Hace casi tres semanas el huracán Grace golpeó despiadadamente la zona costera y los municipios del norte del estado; se mantiene el sufrimiento de los damnificados, sin apoyos, salvo comida que ofrece la Sedena en comedores comunitarios, despensas, colchonetas, cobertores y hasta algo de ropa donada por ciudadanos.

Solamente hay un censo de daños, según el cual, la desgracia alcanzó a 45 mil 318 viviendas de 43 municipios, una cifra pavorosa. Ayer, el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, informó que las familias con deterioros materiales recibirán 35 mil pesos cada una, por casa, lo que sumando a las de Puebla e Hidalgo donde hubo un desastre menor, principalmente por lluvias torrenciales, equivale a una suma de dos mil 258 millones de pesos. El mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Xalapa, fue de que, aún sin el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que servía para atender este tipo de casos y él ordenó desaparecer bajo el argumento de que los anteriores gobiernos “se robaban mucho dinero”, hay recursos ilimitados para resarcir daños, con entrega directa para evitar desvíos; sin embargo, más allá de lo discursivo, lo importante es que el dinero no llega, está detenido en la maraña burocrática. Los lugareños de Álamo, Alto Lucero, Castillo de Teayo, Cerro Azul, Chiconquiaco, Chicontepec, Chumatlán, Coacoatzintla, Coahuitlán, Coxquihui, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Huayacocotla, Ilamatlán, Ixhuatlán de Madero, Mecatlán, Miahuatlán, Misantla, Naolinco, Nautla, Platón Sánchez, San Rafael, Tantoyuca, Tempoal, Tenochtitlán, Texcatepec, Tlachichilco, Tonayán, Tuxpan, Vega de Alatorre, Xalapa, Zacualpan, Zongolica, Zontecomatlán, Zozocolco de Hidalgo; Banderilla, Coatepec, Jilotepec y Vega de Alatorre; Actopan; Cazones, Poza Rica y Platón Sánchez, aún viven la pesadilla de esa desidia e insensibilidad. Del estado, nada se espera. El titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Elio Hernández Gutiérrez, acaba de decir que hay recursos para atender las afectaciones. “El 90 por ciento de los recursos están etiquetados y en su mayoría (ya están) ejercidos en este 2021”, explicó. “En caso (de) que no entren las declaratorias de emergencia, se tendría que planear (la) reconstrucción en el presupuesto del próximo año”. Así de corto. El gobierno del estado ya se sentó a esperar el dinero del gobierno federal, en lugar de plantear la disposición de recursos de emergencia que autorice el Congreso Local. Así las cosas, tardará para reconstruir los caminos que sufrieron deslaves y seis puentes colapsados en la zona montañosa. Triste realidad.

Durante una conferencia de prensa en la que Julen Rementería del Puerto se disculpó por el mayúsculo error de reunirse en el Senado con el líder del partido español ultraconservador VOX, la senadora Xóchitl Gálves prácticamente le arrebató el micrófono para responder una pregunta formulada a él, para expresar que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell “es un pend...” por su desafortunada declaración de que ‘por cada dosis (de la vacuna contra el Covid 19) que (…) se desvíe a un menor, cuyo riesgo es menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor’. Dicho acto no debe pasar desapercibido, pues revela a un Julen rebasado por sus compañeros. La instrucción del CEN azul era arropar a su pastor, pero notoriamente hay un daño profundo, y esa razón puede pesar en su posible relevo. De la senadora Indira Rosales San Román, quien también asistió a la misma reunión y firmó la “carta de Madrid”, no se ha dicho nada, tampoco apareció en ese “arropamiento”. Más aún, la diputada María Josefina Gamboa Torales, con fama de recadera de los Yunes, acaba de pedir el cese del ex alcalde porteño como coordinador de la bancada azul en el Senado. No pintan bien las cosas para Julen.

mail:

opedro2006@gmail.com

opedro2006@gmail.com