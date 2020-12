Justicia digitalizada

Cumplió un año al frente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) el magistrado Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez.

Ha sido un año difícil, me dice, pero la crisis sanitaria impuesta por la pandemia del Covid-19 no ha sido obstáculo ni pretexto para dejar el tiempo pasar, sobre todo ante una demanda tan sentida de la sociedad veracruzana, porque las injusticias no tienen horario. Tres cosas me llaman la atención de este órgano jurisdiccional, en el recuento de actividades: implementaron todas las medidas sanitarias para proteger a trabajadores y demandantes de justicia; hicieron realidad la justicia digital y lograron abatir el rezago heredado del extinto Tribunal Contencioso Administrativo en un 99%. El Magistrado Presidente destacó estos datos en el informe que rindió ante sus compañeras magistradas Luisa Samaniego Ramírez y Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez y del magistrado Pedro José María García Montañez. Además de reconocer su esfuerzo, elogió la vocación de servicio, el compromiso y la entrega de cada uno de los trabajadores del TEJAV, lo que habla de su calidad humana. El martes, puntual, entregó el informe de este año a la presidenta del Congreso, Adriana Paola Linares Capitanachi y luego al gobernador Cuitláhuac García Jiménez. En breve charla, me comentó que cumplieron a cabalidad, no obstante que este año la demanda de justicia administrativa aumentó respecto a años anteriores. Dijo que en este Tribunal, gracias a la implementación de las sesiones en vía remota y al teletrabajo, nunca se paralizó la justicia. “Se adecuaron los espacios de la Oficialía de Partes, para evitar la concentración de personas que acuden a entregar promociones al Tribunal; se diseñaron espacios destinados específicamente para el resguardo de los expedientes que se sustancian, para cumplir con las obligaciones legales en materia de archivos y se dignificó el área de Secretarios de Estudio y Cuenta, lo que permite la sana distancia y propicia un ambiente más adecuado para el desempeño de sus funciones”, expresó. Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez inste en que esta enfermedad los obligó a redoblar esfuerzos institucionales para que el derecho humano de acceso a la justicia pueda adaptarse a la nueva normalidad y así, hicieron realidad la justicia en línea, “no solo porque es el futuro de los tribunales, sino porque no podemos permanecer ajenos a la obligación de acercar, por todos los medios, la justicia a la población”. “Por esa razón, trabajamos arduamente durante todos los meses previos para lograr la consulta en línea de los expedientes de los juicios, lo que permite a los justiciables que desde cualquier lugar puedan conocer el estado de su asunto. En paralelo, desarrollamos una aplicación para dispositivos móviles. Hoy, los juicios del Tribunal iniciados en 2020 pueden consultarse en cualquier momento, desde una computadora, un teléfono o un dispositivo electrónico. Esto nos ha puesto a la vanguardia, pues somos el primer Tribunal de Veracruz en ofrecer este servicio de calidad”. “Lograr la consulta en línea de los juicios supone coordinación y precisión por parte de las áreas administrativas y jurisdiccionales del Tribunal, pues implicó la digitalización al 100% de los expedientes iniciados en 2020, pero también reafirma el compromiso de este organismo para adaptarse a las nuevas circunstancias y nos sitúa como uno de los primeros entes en cambiar su visión. Ahora la tecnología no sólo es instrumento de auxilio o apoyo, sino el espacio desde el que desarrollamos nuestra actividad”, concluyó.

