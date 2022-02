Karime alega infamia

La expresidenta del DIF estatal, Karime "N", fue declarada extraditable por el gobierno de Reino Unido.

Aunque se trata solamente de una primera instancia que será apelada en las cortes inglesas por sus abogados, la decisión inglesa abre la posibilidad de enjuiciar en México a quien fuera esposa del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, preso en el reclusorio Norte bajo cargos de lavado de dinero y asociación delictuosa; se le acusa de un presumible fraude, por la desviación de 112 millones de pesos a través de “empresas fantasmas”, cuando era presidenta del DIF estatal Veracruz. Aún restan otras instancias y puede tardar meses para concretar esa deportación, si sucede, y, sobre todo, que el Ministerio del Interior de Inglaterra avale si procede la solicitud de la Fiscalía General de la República, a quien el juez del caso concedió la razón en las pruebas que aportó contra la indiciada. Ayer mismo, la ex primera dama difundió un comunicado en el que explica que dicha declaratoria “no significa que vaya a ser llevada a México ni mucho menos que sea culpable”, y alega que la acusación en su contra se basó en declaraciones falsas de servidores públicos que fueron torturados para inculparla, y con jueces controlados, en tiempos del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, y lo sustenta en que ella no manejaba recursos públicos en el desempeño de un cargo honorario. ¿Hubo infamia? Quien se encargó de integrar la carpeta de investigación de este caso fue Jorge Winkler Ortiz, fiscal general del estado en el bienio de 2016 a 2018, quien, como era público, obedecía órdenes de Yunes. Uno de los testigos que fue llamado por la defensa para comparecer ante el juez donde se ventiló el asunto de Karime "N", fue Juan Antonio Nemi Dib, ex secretario de Salud y ex director general del DIF en la época duartista, quien lo hizo desde Veracruz, vía zoom, para señalar que lo de la señora Karime fue una trama ideada por Winkler para incriminarla. El ex fiscal es ahora un prófugo de la justicia, acusado de delitos de lesa humanidad, imprescriptible. Quién sabe qué giro pueda dar este caso, pero por ahora, la mujer que acompañó a Duarte durante su gobierno, vive hoy la peor pesadilla de su vida por un juicio que podría llevarla a la cárcel, lo mismo que le pasó a su ex marido, y podría convertirse en la primera mujer en pisar la cárcel, si así sucediera, después de haberse desempeñado como en un cargo que, efectivamente, es honorario, sin presupuesto público, aunque desde esa condición de esposa de quien encabeza un gobierno estatal, está en condiciones de influir, dictar indicaciones y hasta decidir nombramientos. Eso, sin embargo, hasta ahora no ha sido considerado un delito de tipo penal, pues finalmente quienes toman las decisiones son responsables de los actos que cometen en el ámbito de sus atribuciones.

A esas pruebas, que no tienen manera de demostrar las autoridades de Veracruz, es a lo que apuesta la defensa de la señora Karime.

Esperemos ver en qué termina esta novela de realismo o ficción que acapara los reflectores mediáticos.

opedro2006@gmail.com